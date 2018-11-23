選戰前夕 屏縣潘孟安、蘇清泉回防故鄉

選戰前夕，屏東縣縣長潘孟安回防故鄉掃街。（記者陳彥廷攝）

2018-11-23 10:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕明天就要投票，今天是各地選將造勢的最後一天，屏東縣長藍綠兩黨候選人今天都先回防故鄉，民進黨候選人潘孟安回到恆春半島，從恆春菜市場出發，國民黨候選人蘇清泉回到東港掃街。

藍綠兩黨在選前最後一天，都展現捨我其誰氣勢，爭取連任的縣長潘孟安，今天一早先是回防故鄉恆春，一大早先到恆春菜市場爭取菜籃族支持，隨後從恆春農會出發，徒步遊行掃街，縣長回恆春，沿路受到民眾夾道歡迎。

潘孟安10點半將回防故鄉車城鄉，並從福安路出發，下午則是往北從佳冬鄉出發，與佳冬鄉長候選人林震國一同徒步拜票，接著回到時任立委時打下極佳根基的根據地東港，從東隆宮前出發，選前之夜則是採「嘉年華」萬人大遊行。

國民黨候選人蘇清泉今天也回防故鄉大東港地區，早上先與東港鎮代候選人洪志明前往新園鄉掃街，下午車隊從安泰醫院出發遊行拜票，晚間則由競總執行長及洪志明在東港國小步行拜票。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/