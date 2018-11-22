竹南所會不和卡建設 前瞻3千萬補助泡湯

2018-11-22 18:06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所今年陸續獲前瞻經費補助共約6000多萬元，分別改善市區道路品質及竹南工業區環境，但因竹南鎮民代表會討論三個月後才同意通過墊付，以致工期大為壓縮，近期才得啟動市區道路改善工程，預計12月20日前完工；但工業區改善工程卻因無法如期動工被迫撤案，經費泡湯也讓鎮民大嘆可惜。

竹南鎮長康世明表示，4月獲內政部營建署補助前瞻經費3400多萬，用以改善博愛街等路段市區道路品質，5月再獲經濟部工業局補助前瞻經費3000多萬，針對竹南工業區內和興路段進行人行空間改善，但鎮代會無故拖延至8月底才通過2筆墊付，導致作業趕不上期程，和興路改善計畫確定撤案，怒向縣長徐耀昌告狀。

鎮代會主席方進興則怒批康推卸責任，強調任何經費都是人民辛苦納稅錢，進行建設前都應與地方充分溝通，然而鎮公所卻無溝通誠意，鎮長也不曾向代表們說明工程項目，反而屢對外放話，鎮代會怕被做文章才勉為同意墊付，如今公所作業延宕致補助款泡湯，方認為公所須自行負責，嗆康「不要到了選舉就怨天尤人。」

竹南鎮公所建設課長林明鋒說，道路品質改善計畫8月致函代表會請求墊付，至8月27日獲同意，工程正進行中，12月20日前將全面完工。

而工業區內和興路段雖完成工程設計，但即便趕在12月前開工，也確定無法達成中央所要求的工程進度40％目標，後續補助經費將大幅縮水，若貿然動工，未來公所恐須扛下大筆工程費用，故目前已確定撤案，3000多萬補助款也付諸流水。

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