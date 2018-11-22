藍綠衝刺選前之夜 王惠美回防鹿港、魏明谷固守彰市

明天選前之夜，魏明谷在彰化市徒步掃街。（記者張聰秋攝）

2018-11-22 16:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天就是選前之夜了，拚連任的民進黨彰化縣長候選人魏明谷、無黨籍黃文玲、洪敏雄，將固守全縣最大票倉的彰化市，國民黨王惠美回防大本營鹿港鎮，無黨籍白雅燦預計將往員林市夜市拜票，爭取最後一搏的機會。

魏明谷選前之夜遊行路線在彰化市區，明晚6點從總部出發，魏明谷將和支持者徒步掃街，一步一腳印呼籲彰化鄉親「彰化在進步，不走回投路！」副總統陳建仁將當神秘嘉賓全程陪同魏明谷走路掃街。

王惠美則於鹿港農會旁廣場舉行鹿港團結之夜的造勢晚會。黃文玲將在彰化市掃街，從總部中山路進入市區，終點站在彰化火車站。洪敏雄也將在彰化市拜票，白雅燦則以其一貫在夜市人潮拜票的方式，預計前往員林市龍燈公園夜市加深選民印象。

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