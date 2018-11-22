出動宣傳車相挺 蘇震清南北奔走為蘇貞昌、潘孟安助選

2018-11-22 15:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕選戰最後階段，立委蘇震清為了替屏東縣長潘孟安及參選新北市長的屏東子弟蘇貞昌助選，特別出動2輛宣傳車在南北兩地奔走，籲請屏東鄉親不僅要讓潘孟安連任，也要打電話拜託新北市的親友支持蘇貞昌，讓2人雙雙當選。

10多天來，由蘇貞昌、潘孟安、蘇震清3人照片合體的宣傳車，不斷穿梭在屏東的大街小巷，以「鄉親來相挺，電話逗支持」的醒目標語，拜託大家支持屏東縣長候選人潘孟安及新北市長候選人蘇貞昌，宣傳車所到之處，吸引民眾的注意，有些支持者並給予熱情的回應。

蘇震清在宣傳帶中，先引用潘孟安上次參選縣長的「安居樂業」口號，推薦潘孟安在4年縣長任內沒讓屏東鄉親失望，再以潘孟安競選連任的「安居樂業，再造屏東」口號，拜託屏東鄉親共同支持3號潘孟安。

蘇震清又說，屏東子弟蘇貞昌在新北市競選市長，請鄉親打電話拜託新北市的親戚朋友，共同支持1號蘇貞昌，讓有能力、會做事的人來替台灣這塊土地付出、打拚。

蘇震清最後強調，蘇貞昌做新北市長、潘孟安連任縣長，南北連線，「鬥陣拚、作伙贏。」。這項助選任務，將直到選前最後一天結束。

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