綠議員候選人疑賄選被抓 國民黨批：涉賄政黨要跟全民道歉

2018-11-22 15:43

〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，雲林地檢署公布議員第3選區蔡姓女候選人樁腳現金賄選案，蔡姓女議員候選人30萬元交保候傳，民進黨破壞這次選舉的公平與公正，讓國民黨相當憤怒，涉嫌賄選的政黨不要「做賊喊抓賊」，要站出來跟全民道歉。

民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴表示，蔡姓候選人問政與清廉度獲得民眾高度肯定，大家有目共睹，相信司法最後會還給當事人清白，有心人在司法調查階段就見獵心喜，見縫插針，企圖誤導民眾，企圖造成一名優秀的民意代表無法繼續為雲林發聲。

國民黨許宇甄表示，總統蔡英文到雲林幫李進勇輔選，說要「拒絕黑金力量」，結果事實證明最「黑」的就是民進黨。李進勇當天在媽祖婆面前起誓要反賄選，現在怎麼都不說話了？李進勇如果連最基本的民主價值都不敢捍衛，為了選舉私利可以拋棄一切，還有臉稱自己「正直顧雲林」？

許宇甄呼籲雲林鄉親不要再被民進黨詐騙，民進黨連基本的「民主價值」都無法捍衛，更不可能去照顧雲林人、建設雲林縣，雲林這次選舉必須要翻轉，讓民進黨下台一次，他們才會知道反省，雲林也才有上場的機會，雲林人才能真正做雲林的主人，而不是陪民進黨向下沉淪、持續倒退。

民進黨林廉貴強調、2008年總統選舉有許姓民眾等20多名支持者也一度被檢調鎖定賄選，分別被羈押或交保，官司纒訟3年多，後來全部獲判無罪，並獲冤獄賠償，司法還給他們清白，所以在司法還未有結論時，請民眾不要聽信刻意製造的假訊息

林廉貴指出，縣黨部肯定檢警調查賄維護選舉公正公平的努力，也百分百支持檢警持續查賄，但希望在真相尚未釐清前，有心人不要假借，利用司法，製造不實謠言，謀取不當利益，也請民眾心頭要捉乎定，以免損失一名好的縣議員。

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