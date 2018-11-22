林右昌車隊掃街 盼民眾踴躍投票

爭取連任的基隆市長林右昌在選戰最後階段展開密集的車隊掃街拜票。（記者林欣漢攝）

2018-11-22 15:21

〔記者林欣漢／基隆報導〕爭取連任的基隆市長林右昌，今天下午展開仁愛區、中山區車隊掃街拜票，媒體詢問他有無信心得票數會超越本屆，林右昌說，選前就是全力衝刺，會拿到多少票事先不去做預估，希望不分男女老幼黨派，盡量出來投票。

林右昌本屆基隆市長選舉獲得10萬1010票，據基隆市選委會統計，基隆市今年市長選舉人數為30萬9428人，若以2014年63.5％的投票率計算，今年投票數約有19萬8000多票，市長得票數逾9萬8000多票就會過半。

林右昌說，氣象局預估投票日當天不會下雨，民主社會希望市民朋友把握公民權利，盡量出來投票，上一次沒投票權的年輕朋友，這次一定要出來投票，而基隆這3、4年來進步改變非常多，若大家認同基隆的進步與改變，不論多忙一定要出來為基隆、為自己投票，為基隆加油。

林右昌表示，希望民進黨市議員多幾席當選，最好是能全壘打都當選，這幾天密集掃街拜票，希望喚起市民朋友的支持與認同，讓民進黨在市議會能多幾席議員來幫助右昌。

林右昌明天將會到安樂、暖暖區車隊掃街，晚上舉行市區大遊行活動，林右昌說，4年前越走人越多，旁邊民眾都加入遊行隊伍，代表基隆人的團結，對自己未來的期待與希望，選前最後一夜大遊行，歡迎大家一起來為基隆的未來與幸福而走。

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