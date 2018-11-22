後天就要投票 彰化辯論議題還沒停

2018-11-22 16:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕選戰進入最後2天，彰化選民期盼多時的縣長辯論大戰，還有機會等得到嗎？國民黨候選人王惠美昨晚接下民進黨魏明谷的戰帖後，魏明谷表態全力配合，王惠美則回應由魏明谷決定時間地點。

魏明谷陣營表示，既然雙方有心要辯論，態度應該要慎重、嚴肅，對彰化鄉親負責，請王惠美指派代表針對辯論會時間、方式等細節磋商。

彰化縣長選舉以往不曾辦過辯論會，國民黨縣長候選人王惠美提出「彰南蓋捷運」政見，民進黨魏明谷反擊認為，交通建設要「先公車再捷運」，要求「一對一辯論」；王惠美直到昨晚才在員林市晚會上公開表態願意就「彰南捷運」來辯論。

針對王惠美接下辯論戰鐵一事，今天上午10點魏明谷出席和美體育場工程說明會時強調，他已經都準備好了，時間、地點由王惠美安排與決定，全力配合，希望越快越好，不要等到選後再來辯論，那就沒有意思了；我們也希望王惠美不是騙人的。

而王惠美競選總部隨後在今天上午11點多回應，辯論的時間、地點、方式由魏明谷來決定，王惠美都都會配合。

由於藍綠雙方對於選前辯論都有共識之後，魏明谷競選總部指出，將誠摯邀請王惠美指派代表，在今天下午3點到魏明谷競選總部來共同協商辯論會的形式與細節，儘快將辯論會舉辦起來。

但王惠美競選總部在今天下午1點多時回應，辯論的時間、地點、方式及專家學者交叉詰問由魏明谷來訂，不用等到下午3點再來協商。

不過，無黨籍縣長候選人黃文玲認為，剩下不到2天時間怎麼辦辯論會，認為藍綠根本在演戲。

對此，魏明谷表示，這不是在演戲，因為他是有辯論的誠意，才會一直在等王惠美的決定，希望透過辯論讓縣民能夠理性選擇到底誰的政見才是務實的，不是欺騙選票。

而王惠美競選總部也回應黃文玲，現在是要針對彰化捷運辯論，請問黃文玲有提過完整的彰化捷運網絡系統規劃政見嗎?

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