反對「以核養綠」公投案 環團：馬英九任內8年沒發展綠能

環團質疑「以核養綠」公投案根本是包著糖衣的毒藥，呼籲市民反對16號公投案。（記者蔡文居攝）

2018-11-22 14:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南環保團體強烈反對公投案中的第16案「以核養綠」公投案，多位台南環盟義工今天上午前往台南火車站宣傳不同意「以核養綠」主張廢除電業法中有關落實「非核家園」的條文。環團質疑「以核養綠」公投案根本是包著糖衣的毒藥，偽裝成好像要發展綠能，其實前總統馬英九8年任內根本沒發展綠能。

環團表示，第16案「以核養綠」公投案主張：廢除電業法中有關落實「非核家園」的條文，也就是廢除原本已取得社會共識的核能發電設備應於2025年以前全部停止運轉的條文。

台南市環境保護聯盟及台南市水資源保育聯盟等環團，今天上午前往台南火車站向旅客發放文宣，反對以核養綠公投案，下午2點也將再前往火車站後站發放文宣。

台灣水資源保育聯盟前理事長李建畿表示，「以核養綠」公投案根本是包著糖衣的毒藥，偽裝成好像要發展綠能，結果前總統馬英九8年任內根本沒發展綠能。它就是暗中要讓非核家園胎死腹中，「非核家園」的理想有可能讓該公投案復辟成功，所以大家要特別注意，第16案「以核養綠」公投案要投「不同意」。

台南環盟理事長黃安調則特別穿上防護衣發放文宣，他表示，台灣核一、二、四廠都在北部；核一、二廠有山仔腳斷層通過，且已屆除役年限；核四廠有屈尺斷層和海底斷層，一旦發生核變，核子塵外逸，地狹人稠的台灣，60公里逃命圈，台灣1/2人口如何疏散？水庫和農漁產品遭受污染，日後的日常民生問題如何解決？

他表示，「以核養綠」事實上是「以核擋綠」。一旦以核養綠成為政策，台灣將永遠淪為核電魔咒，核廢處理和核變恐怖將成為台灣的夢靨！他呼籲台南市民反對16號公投，拒絕核電才能享有安全、乾淨、永續的能源—公投第16案請投不同意。

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