姚文智嗆高嘉瑜、館長拱柯P助選 人渣文本分析後續效果

台北市長柯文長昨深夜接受網紅「館長」陳之漢直播節目專訪，最尖峰時段有7.1萬人同時收看。（資料照）

2018-11-22 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨晚舉行造勢大會，台北市長柯文長昨深夜接受網紅「館長」陳之漢直播節目專訪，最尖峰時段有7.1萬人同時收看。筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航，今在臉書分析兩場活動帶來的後續效果。

姚文智昨在舞台上當著民眾面前開嗆，「有一位議員（暗指高嘉瑜）年紀輕輕，陳菊講話、洪耀福講話，她都在，但我一講話她就偷偷溜走」，而當時被點名的高嘉瑜正好在被罵時短暫離開，罵完之後，她又剛好上台回到姚文智後面；對此高嘉瑜回應，昨天姚文智講這段話時，她剛好在洗手間，希望「放下仇恨、團結加油」。

周偉航認為，館長昨晚在直播乖乖力拱柯文哲，內容雖無聊，但也創下幾十萬的流量，「做到真正的助選」；反觀姚文智動員一堆人，把所有民代叫來站台，最後大家只記得他心眼小，又在嗆高嘉瑜。

周偉航指出，柯文哲支持者現在只有一個動作，就是催票，確定當天每一票挺柯的都會投入票匭，「如果你看到白痴的言論感到很生氣，就轉化為投票拉票的力量」。

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