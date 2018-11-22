基進黨選將籲高雄青年返鄉 用民主1票抵抗10萬中國網軍

2018-11-22 11:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕距投票日倒數不到48小時，高雄在地青年政黨基進黨今呼籲青年朋友，務必回來高雄投下民主一票，這一票不只決定高雄未來，更重要意義於抵抗在這次選舉中、層出不窮大量介入台灣選舉的十萬中國網軍。

基進黨高雄旗鼓鹽市議員候選人洪正指出，民主辯論和競爭，必須建立在事實基礎上，形成各自政策主張﹔但這次選舉卻看到韓國瑜陣營所有作為和行徑，皆反其道而行，利用造假來營造聲勢，背後又牽涉龐大境外紅色網軍和島內深藍力量的跨海相互支援，利用造假、假新聞、假相挺造勢、假民調、網路霸凌等方式破壞台灣民主。

洪正認為，這或許是台灣選舉史上最惡質方式，利用台灣民主和言論自由漏洞，來傷害台灣的民主；但不要忘了你我手中民主的一票，就是抵抗中國翻牆十萬網軍的武器。

基進黨高市鳳山區議員候選人李雨蓁表示，在這次選舉過程中，「北漂」青年意外成為話題，但只要從前幾天的市長電視辯論會中，就可知道誰才是真正理解高雄、可以提出具體政策的候選人；哪位候選人則是真的不懂高雄、只會提出空洞口號耍耍嘴皮子，相信返鄉投票的青年只要願意花時間觀察，就能一眼察覺。

李雨蓁說，儘管高雄因為過去黨國體制長期執政而造成南北發展嚴重失衡情況，但這裏也有一群不會恥笑高雄又老又窮，而是深刻瞭解高雄之痛、深知改革之路難行，但卻願意投身政治的年輕政黨基進黨，基進黨會永遠在這裡，一起找尋一條改變高雄的路。

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