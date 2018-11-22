謝寒冰爆韓國瑜「護唇膏說」 韓粉圍剿：刷存在感？

資深媒體人謝寒冰爆料，韓國瑜辯論上台前梳妝塗抹了護唇膏，喉嚨就開始疼痛，後來還說此事為韓國瑜女兒韓冰告訴他的。（三立提供）

2018-11-22 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選舉候選人陳其邁和韓國瑜在《三立電視台》辯論交鋒，外界普遍認為韓國瑜表現不如預期，資深媒體人謝寒冰爆料，韓國瑜上台前梳妝塗抹了護唇膏，喉嚨就開始疼痛，後來還說此事為韓國瑜女兒韓冰告訴他的。韓國瑜粉絲湧入謝寒冰的臉書，砲轟他別拉韓冰來背書、拖韓國瑜下水。

謝寒冰在《中天電視台》節目《新聞龍捲風》上透露，韓國瑜在《三立電視台》辯論之前，被塗抹了護唇膏，「據說就開始不太對勁，好像怪怪的，喉嚨就開始痛」。對此，《三立電視台》發表聲明，這種影射性、不實的指控已傷害到電視台公正形象，要求中天《新聞龍捲風》公開澄清致歉。

謝寒冰在臉書向《三立》嗆聲，「真的拜託三立趕快來告我，看看法官認證誰在歪曲事實」，並說韓冰告訴他，親眼看見化妝師替韓國瑜塗抹護唇膏。

然而謝寒冰的言論，連韓國瑜的粉絲都看不下去，砲轟謝寒冰此舉是「豬隊友」。網友在謝寒冰臉書留言，「你真的不要再害韓國瑜了...」、「連護唇膏也行，我真的是飽兼醉了」、「你這麼想出名啊，刷存在感？」、「你是不是民進黨的臥底」、「明明和韓總沒有關係，你自己用詞誇張，請不要再將這件事亂擴大了，拜託」、「自己亂說話，害韓總被牽連要回復這種無聊的事，你應該道歉」、「韓總叫你反抹黑、反造謠，你當耳邊風」、「嘴巴太無聊嗎？別添亂」、「這事你自己事，自己解決」、「豬隊友」。

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