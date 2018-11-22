破解殭屍帳號謎團！中國網軍「跨境雲控系統」曝光

中國網軍利用「跨境雲端系統」建立殭屍帳號，在網路上帶風向影響台灣選情。（圖擷取自影片）

2018-11-22 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕國內官方與美國均有證實中國介入本次九合一大選，先前中國網軍產業鏈也被網友起底，現在就連中國網軍用於操縱大量臉書「殭屍帳號」的「跨境雲控系統」隨之曝光，有網友稱，該軟體可同時控制100個臉書帳號。

網友將事件貼上個人臉書粉絲專頁，當中能見1款名為「跨境雲控系統」的電腦軟體，透過手機模擬器登入上百個臉書「殭屍帳號」，同時支援翻越中國防火牆、將IP位置定位在其他國家的功能，還可設定每個帳號按讚、分享、回覆貼文的間隔時間，在1天內號稱能加到10萬個臉書好友。

網友指出，該軟體藉由虛擬手機號碼騙過臉書的認證機制，該款「跨境雲控系統」不但能在臉書建立「殭屍帳號」，就連現在火紅的Instagram、抖音等社群媒體，甚至是Whatsapp等通訊軟體，中國網軍都能藉由該系統輕易建立殭屍帳號，達到在網路上帶風向的目的，且該軟體在中國輕易可以付費買到，中國政府若還有自行開發類似軟體功能恐怕更驚人。

網友分析，最常使用類似系統的就是大家耳熟能詳的「電信詐騙集團」，透過第3方軟體在網路上建立虛擬身分騙取錢財，現在中國網軍看準該系統的另類用法，想在台灣帶風向、影響大選結果，「某市長候選人不是說全世界海外華人有5000多萬，他們要來支持我也沒辦法，但事實是這樣嗎？根本是在騙！滿口白賊！」。

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