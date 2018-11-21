90秒政見極短篇！和美鎮民等紅燈 陳文彬路口開講

民進黨彰化和美鎮長候選人陳文彬街口開講，把握民眾停等紅燈時間發表政見。（記者劉曉欣翻攝）

2018-11-21 18:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕整個和美鎮都是政見發表會會場！

選戰倒數計時，許多候選人選在街口向民眾揮手爭取選票，民進黨彰化縣和美鎮長候選人陳文彬發現，有些重要路口的紅綠燈號誌等候時間比較長，如果只是單純的揮手爭取選票，就太可惜了。

因此，陳文彬把握時間，站在路口揮手時，利用短短90秒時時，開始說明對於和美的規劃，從和美捷運、公園綠地，到和美體育場以及南和美綠色鐵馬廊道，把政見分篇濃縮精華，在街口開講，還準備了手板，讓民眾了解政見。

陳文彬強調，「選舉」不是只有拈香、跑攤，政治人物應該要提出明確可行的政見，這是檢視政治人物有沒有智慧帶領城市前進的最好機會！

不少路過的民眾都覺「很新鮮」，因為現在電視打開，或是打開電腦、手機，幾乎都是六都市長或是縣長選情，攸關鄉鎮長選舉反而都很少被關注，但這是地方的大事，比起握手拜票或是揮手致意，民眾也想知道候選人的政見，畢竟，這才是小鎮改變的開始。

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