選前之夜小英現身？姚文智：最期待10萬名A咖站出來

2018-11-21 16:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智23日選前之夜，傳出蔡英文總統將現身站台。姚文智今日下午進行車隊掃街前受訪時被媒體問到此事，姚並未否認，表示不清楚行程的安排，但主軸是台北市民，市民就是A咖，「10萬名A咖站出來就是我最期待的」，18日手牽手活動所凝聚氣勢還沒遺忘，要延續這股氣勢努力。

國民黨台北市長候選人丁守中指出蔡英文、總統府祕書長陳菊至今未重砲批柯、輔選大將姚人多也說出台北綠營把柯當朋友，態度曖昧。姚文智對此則說，丁不管怎麼樣就是第二名，選舉他非常清楚，丁欲振乏力，當然會不斷提出攻擊。

姚文智提到，就像立委段宜康今早接受廣播節目訪問時指出台北市有三足鼎立的味道，局勢現在非常清楚，最後幾天會「後勢看漲」，追求選舉的勝利。

媒體詢問蔡英文最後一站（指選前之夜）將在台北，對選舉加分力道會有多大？姚文智說，他不清楚行程的安排，但他堅定的主軸就是台北市民，市民就是A咖，10萬A咖站出來是他最期待的，18日手牽手所有市民朋友受到鼓勵，現在到處去掃街對18日凝聚氣勢還沒遺忘，要延續這股氣勢。

不過媒體回頭再問，柯文哲會第幾名？姚笑說，當然是第3名，最後會「棄柯保姚」，局非常清楚了，因為要棄中保台就必須棄柯保姚，從最近各種事件都非常清楚，他同情中國影帝必須立即在金馬獎表態講出兩岸一家親，還不能出席慶功宴，明顯受到中國威權體制壓迫，因此這次選舉未來發展方向就是棄柯保姚、棄中保台。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/