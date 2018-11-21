選情緊繃 中市議員紛喊告急

2018-11-21 15:50

〔記者張菁雅／台中報導〕這次台中市議員選舉共有130位候選人，爭取65席，由於新人輩出，民進黨內甚至出現配票聲音，讓老將倍感壓力，紛打「告急牌」，疾呼「集中選票、不能分票」，以免慘遭出局。

距離選舉投票只剩3天，近日各選區都出現「告急」、「搶救」的看板、海報、簡訊，請支持者一票都不能跑。

東南區市議員邱素貞表示，東南區歷次議員選舉，綠營得票數從未贏過泛藍，沒分票空間，但這次出現分票流言，造成她的選票被瓜分，陷入苦戰中。西屯區市議員陳淑華也說，這次是她最困難的一次選戰，有心人士刻意操作她的選票太多，造成選票流失，陷入危機。

潭子、大雅、神岡區蕭隆澤及大里、霧峰區張芬郁、北屯區謝明源都面臨其選區參選爆炸，不僅老將相爭，還有新人積極搶票，三人都拜託選民全力固票。豐原、后里區翁美春也說，這次選戰激烈，選票不斷流失，相當辛苦。

南屯區張耀中也在路口掛起寫著「苦戰、危險」的大型看板，他說，南屯區的選民結構是藍大於綠，這次選舉大環境不佳，泛綠又要分票，還有耳語說他的選情最穩，讓他備感艱困，除了拜託選民出來投票，還要請他們勿受耳語影響。

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