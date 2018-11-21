何敏誠說他三屆民調都第一 選票都差一點吊車尾

2018-11-21 14:33

［記者楊政郡／台中報導］台中市副市長林陵三拜訪何敏誠市議員，兩人談起當初爭取鐵路高架化與74號快速道路，就是時任交通部長的林陵三與他頻繁的溝通、推動，爭取到鐵路高架化全額補助，林陵三關心何敏誠選情，呼籲搶救何敏誠跨過危急邊緣，順利7連任。

林陵三說，何敏誠在市議會屬專業度高的議員，所提建議案都是具體可行，例如，目前參觀人數屢創新高的台中花博，先前卻因反對黨屢次杯葛相關預算，差點使花博無法如期完工開幕，何議員堅守崗位，力抗杯葛，確保花博不延宕，如期完成不漏氣，開幕後更增加台中人的城市光榮感。

何敏誠說，感謝林副市長的肯定，自己一直秉持徹底改變台中市的理念，從爭取鐵路高架化到74號快速道路等建設，每次選舉到了，其他人才來「割稻仔尾」說建設是他們爭取的，或要求分票，對真正有做事的人實在不公平，這次東南區參選人數爆炸，選情詭譎多變，情勢危急。

何敏誠強調，雖然地方服務及議會專業深受鄉親肯定，問政成績突出，因此最近三屆民調都第一，但三屆大選開票數都在當選邊緣，實在非常危險，盼愛護何敏誠的鄉親都能集中選票，在投票日當天踴躍出席投票，支持問政品質保證的認真議員。

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