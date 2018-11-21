張麗善縣黨部開記者會 強調斗六市長唯一支持林聖爵

2018-11-21 14:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨雲林縣長候選人張麗善今天在國民黨雲林縣黨部召開記者會，強調一定支持黨提名候選人，針對未來的斗六市長人選，她強調一定要延續現任市長謝淑亞施政，所以斗六市長她唯一支持林聖爵。

張麗善表示，她會堅定支持黨內所有被提名的候選人同志，但選戰情義難兩全，難免有一些宣傳方面、謠言插曲，而她今天要展示的，就是黨內同志要團結一致，共同支持黨提名的候選人。

張麗善說，斗六是雲林的首善之都，是20鄉鎮的領頭羊，謝淑亞擔任斗六市長表現可圈可點，期待「幸福斗六」可以傳承延續，現在只有林聖爵最了解斗六市施政，所以她慎重推薦，斗六市長唯一選擇就是林聖爵。

針對日前幫無黨籍斗六市長候選人陳明章站台一事，她表示，雲林縣目前版塊綠大於藍，但現在反對民進黨執政是多數人的意見，站台主要是為了爭取所有泛藍支持，只要能號召反對民進黨的同志，相信就有勝選的機會，能翻轉雲林。

林聖爵也表示，林聖爵斗六只要贏一票就是勝選，但張麗善一定要團結所有藍軍，齊心協力拉票，才能贏得縣長勝選，所以張麗善去站陳明章的台，他是支持的。

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