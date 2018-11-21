選戰倒數黑函滿天 林內鄉長張維崢呼籲抵制奧步

2018-11-21 13:07

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣林內鄉今天出現一份夾報，影射民進黨提名鄉長候選人張維崢不尊重人民陳情，張維崢痛批有心人利用移花接木、斷章取義的假照片抹黑，企圖影響選舉，呼籲鄉親抵制選舉奧步。

張維崢憤怒的指出，該文宣內容完全抹黑，照片經過剪接，並非事實，他也相信鄉親自有公斷，且僅署名「一群憤怒又無助鄉民」，就是黑函。

張維崢請製造黑函的幕後黑手適可而止，抹黑、製造對立分裂，並不會對選戰加分，只會阻礙林內前進的腳步，將被鄉親唾棄。

張維崢說，台任何人都可以參與公共事務討論，表達自己的意見，只要對林內土地有幫助、對鄉親生活有幫助，他都全力配合，相信大家有目共睹，對於黑函的內容，

鄉代會副主席鄭惟仁指出，照片是2016年5月重興村民到鄉代會陳情，要求鄉代會提案爭取提高砲指部回饋金，當天鄉代會已接受陳情，鄉代會與鄉長張維崢也立即溝通、協調如何向軍方爭取提高補償金事宜。

張維崢指出，有心人刻意抹黑，背後一定要謀取更大的不當利益，企圖犧牲鄉親權利與林內的未來，滿足私欲，鄉親一定要全力抵制，別讓惡劣政客得逞。

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