王金平陪雲林縣長候選人張麗善車隊掃街

2018-11-21 12:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕選戰最後3天，雲林縣長候選人張麗善今天由前立法院長王金平陪同在虎尾車隊掃街拜票，王金平肯定張麗善能幫雲林農、漁產行銷出去，不只是中國相信歐美地區也能賣得出去。

為爭取選前最後關鍵時刻選民支持，張麗善今天行程滿檔，王金平也特別南下陪同掃街拜票、虎尾鎮農會理事長丁榮義、總幹事黃鈺惠、雲林縣議員候選人黃凱、陳乙辰都陪同在虎尾街頭車隊掃街。

王金平推荐張麗善是最認真打拼的立委，任內為雲林鄉親爭取許多重大建設，是最值得支持的縣長候選人，只要她當選不僅能把雲林的農漁產品賣到中國，甚至連歐美地區都沒問題。

張麗善今天除了虎尾市區車隊拜票，並到虎尾東屯社區長青食堂陪長輩用餐，下午6點半將從虎尾天后宮出發，展開徒步家戶拜票，以「虎尾大團結」爭取虎尾選民支持。

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