宮廷劇看太多？名嘴驚爆《三立》護唇膏害韓喉嚨痛辯論失常

韓國瑜事後在記者會坦言自己辯論表現不太好，還有一點小感冒，資深媒體人謝寒冰透露，韓國瑜候聽信梳化的建議，在嘴上塗了護脣膏，導致辯論時喉嚨疼痛，才會表現不佳。（資料照）

2018-11-21 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選舉辯論會在19日晚間舉行，民進黨陳其邁、國民黨韓國瑜激烈攻防，韓國瑜事後在記者會坦言自己表現不太好，還有一點小感冒。資深媒體人謝寒冰說，韓國瑜聽信梳化的建議，在嘴上塗了《三立電視台》梳化的護脣膏，導致辯論時喉嚨疼痛。網友聽完謝寒冰說法後，紛紛覺得不可思議。《三立電視台》聲明指出，韓國瑜當天根本沒有擦護脣膏，此為不實指控，將會提告。

韓國瑜當天在記者會上，被問及前半場是否表現不佳，韓說自己有點感冒，所以身體不是很舒服，後半場身體稍微康復了一點點。

謝寒冰20日在電視節目《新聞龍捲風》上透露，雙雄對決辯論會上發生一些事情，民眾不見得能在電視上看得見，據說韓國瑜先到舉辦場地《三立電視台》做梳化，工作人員建議韓塗點護唇膏，護唇膏一塗下去之後，韓國瑜開始覺得愈來愈不對勁，好像怪怪的，喉嚨開始疼痛。

謝寒冰指出，所以韓國瑜在辯論時一直做出抿嘴唇的動作，表示韓的喉嚨很痛，一直喝水不太舒服，韓就知道怪怪的，當然這可能是過敏或什麼其他的狀況。

網友聽到謝寒冰的說法，紛紛表示不可置信，「現在怪護唇膏？」、「這唇膏有毒！」、「可以再扯一點」、「真的笑死」、「編劇人才」、「笑死我」、「意思是護唇膏真的太恐怖了」、「這種爛理由也說得出口」、「還不夠，再扯一點」、「護唇膏是無辜的好嗎」。

《三立》：韓國瑜根本沒有擦護脣膏

《三立電視台》今天表示，韓國瑜當天根本沒有擦護脣膏，此為不實指控，將會提告，未來會將梳化的過程全部公開，此名嘴的說法，已經傷害到《三立電視台》公正的形象，將會提出告訴。

謝寒冰：沒有說和辯論結果有關係

謝寒冰也在稍早在臉書回應，他沒有說護唇膏害韓國瑜辯論失常，在節目中單純只是想告訴民眾一些辯論的花絮，沒有說和辯論結果有什麼關係。

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