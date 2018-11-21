獨家》韓被切割！「Kmt中生代聯盟」續駡陳菊「肥菊花」

「Kmt中生代聯盟」不甩韓國瑜，續駡陳菊「肥菊花」。（記者黃佳琳翻攝）

2018-11-21 12:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前副總統吳敦義暗駡陳菊「肥滋滋的大母豬」引發各界撻伐，國民黨高雄市長候選人韓國瑜緊急切割，並呼籲支持者不要口出惡言、不要人身攻擊，但韓的喊話似乎沒起什麼作用，臉書社團「Kmt中生代聯盟」分享其他臉書粉絲團，繼續用惡質的言論和圖片醜化陳菊是「肥菊花」。

臉書社團「Kmt中生代聯盟」在臉書自我介紹欄中寫到，「面對栽培我們的國民黨與我們信仰的理念遭受空前的挫敗，一群對黨忠誠的我們，決定開始展開一連串的活動來徹底重振我們的黨，歡迎跟我們一樣熱愛中華民國的你，趕緊加入.......」。

「Kmt中生代聯盟」臉書粉絲約有1萬7千人，他們最近一篇發文，竟是分享另一個臉書粉專「現代海瑞-查貪官護百姓正義」所製作醜化陳菊的惡意言論；「現代海瑞-查貪官護百姓正義」寫到，「親愛的朋友們~與您分享好歌『肥菊花』…???? ~ 好一朵噁心的肥菊花，好一朵噁心的肥菊花， 腦滿腸肥豬一樣，又貪又肥人人罵，讓人民將妳銬下，送進牢籠家，肥菊花呀，肥菊花。」

這段歌詞不但充滿對女性的歧視，更捏造不實的言詞指涉陳菊貪污，毫無民主素養的垃圾話，竟被「Kmt中生代聯盟」分享傳播，顯見他們根本不甩韓國瑜所說的「愛與包容」，也不理會韓大聲疾呼「不要口出惡言、不要人身攻擊」的訴求，更讓人看見，藍營支持者的水準，不過如此爾爾。

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