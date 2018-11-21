網軍存在嗎？網友做韓粉數據分析 原來他們都長這樣...

有網友製作韓國瑜的影片後放在YouTube上，藉由後台數據與投票功能來分析韓粉，想不到竟得出驚人結果。（資料圖）

2018-11-21 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選將至，高雄吹起一股「韓流」熱潮，媒體與大眾對於「韓粉」感到相當好奇，究竟其支持者的詳細資訊為何。有網友製作韓國瑜的影片後放在YouTube上，藉由後台數據與投票功能來分析韓粉，想不到竟得出驚人結果！

此相簿的作者認為，民進黨喜歡將韓粉稱為網軍，如同2014年的連勝文也說柯文哲的支持者是網軍，代表著老舊政黨對網路不敏銳，才把負面的網路聲量都當成「網軍」，而不去深入了解。因此為了解韓粉，作者剪輯新聞片段後配上內容農場式的標題，吸引到一堆韓粉後，再透過後台數據去了解其特性。

大多韓粉非高雄人 普遍為拿著android手機的中老年男子

後台數據指出，韓粉的男女比約8比2，而且並非如媒體所說的，多為「覺醒的年輕人」，事實上35歲以下的觀眾只佔17.9%，45歲到64歲佔了52%，除此之外有將近50%都是用android裝置來看影片。「現在韓粉的形狀又更清楚了，拿著android手機的中老年男子。」

至於這些觀看流量到底是台灣本土還是從中國來的，數據顯示台灣的流量佔了75%以上，而中國的觀眾因為使用VPN，不會顯示地區來自中國，因此很難判斷，但可以推測台灣自己的流量絕對不少。所以，若民進黨只把韓國瑜的聲量當作是網軍，那就是錯判形勢。

接著，作者利用YouTube頻道中的投票功能來進一步了解粉絲，而為確定韓粉到底是不是高雄人，作者問「最喜歡高雄的哪個景點」以及「你是哪裡人」兩個問題，選項則刻意設計成有高雄人與中國人。調查指出，其中竟然有34%的人回答六合夜市，有26%回答高雄人，以及32%回答中國人。「我想如果是在地高雄人，一定會選高雄人這個選項，這很直接。很清楚地，韓粉中有很大一部分根本不是高雄人。」

而對於韓粉的國家認同，77%受試者選擇「中華民國」，但也有10%的人選「中華人民共和國台灣省」，證明確實有直接不隱匿身分的中國人，或稱為對岸網軍。

韓粉普遍愛作夢 與柯粉重疊度極低

接著，作者問了「貨賣到哪」、「人哪裡來」、「發什麼大財」、「以及高雄靠什麼贏別人」四題，發現約7成的韓粉認為，貨要賣去中國，人從中國來，並且靠觀光業發大財。除此之外，近4成韓粉認為月薪要超過台北（新台幣42830元），才算是發大財。

而針對媒體常說韓粉與台北市長柯文哲的支持者「柯粉」有高度重疊，但調查結果指出，針對「韓總與柯p大家喜歡誰」一題，只有11%的受試者選擇「都喜歡」，兩者重疊度非常低。「大部分韓粉根本就不喜歡柯文哲，我想這應該是年齡層分布的原因，支持柯文哲的大部分是年輕人，支持韓國瑜的是中老年人，本來就不重疊。」

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