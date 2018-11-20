法令管不了！她的競選服務處可在投開票所30公尺內

南投市軍功里長候選人吳安妮競選服務處與福順宮投開票所僅一線之隔，十分引人注目。（記者謝介裕攝）

2018-11-20 23:15

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市本屆軍功里長選舉，呈現30歲素人吳安妮挑戰現任里長廖永裕「釘孤支」的態勢，更引人注目的是，吳安妮設在住家的競選服務處，與編號33號的地方信仰中心「福順宮」投開票所，僅一線之隔，依法令根本不能設立競選服務中心，問題是這是她從小長大的「家」，難道她為了選舉須被迫離家？幾經溝通，也成了全台唯一法令管不了的「破例」，今日也正式向南投縣選委會承諾，24日投票前1天，將把服務處旗幟、帽子、看板等各式各樣的競選文宣全部收起來，讓服務處恢復昔日住家的原貌，展現高度的配合，也將成為全台最早「打烊」的競選服務處。

南投縣此次五合一選舉，總共設置488個投開票所，依選罷法規定，候選人不得於機關、學校及依法設立之人民團體或經常定為投開票所之處所及距離投開票所30公尺以內的公共場所設立競選總部、服務處或辦事處之地點，以免觸犯選罷法「勸誘他人投票」罪嫌，且經勸導不聽，可處1年以下有期徒刑或1萬5000元以下罰金。

南投縣選委會人員深入訪查，結果發現長達半世紀的「福順宮」投開票所，此次隔壁竟是參選軍功里長候選人吳安妮的住家，同時也是她的競選服務處，令選委會人員十分困擾，因為她並未違反公開場所不得設置競選服務處等相關法令，遂只能予以道德勸說，今日吳安妮也終於同意，24日投票前1天，她的服務處將比全台各地提早1天「打烊」，展現高度配合度，令選務人員鬆了一口氣。

現年30歲的吳安妮未婚、也是素人首次參選，原因在於就讀靜宜大學社工系的她，畢業迄今8年來，全心全意投入關懷婦幼、獨老等長照工作，全身可說流著志工的血液，配合政府長照2.0政策，才毅然決然參與里長選舉，若能順利當選，不但可有效整合社區資源，讓服務層面更為寬廣、弱勢民眾獲更好的照顧。

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