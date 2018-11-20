基隆第2場公辦政見發表會 林右昌細數改變成果

2018-11-20 20:51

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長候選人第2次公辦政見發表會今晚登場，爭取連任的民進黨基隆市長林右昌率先發言，他細數4年來推動的教育、文化等政策成果，強調已經為基隆帶來改變。

林右昌指出，上任之初基隆財政狀況不好，負債是歷史新高，連帶使教育環境非常糟糕，「前政府教育行政的費用，每年打8折，到最後就變骨折。」他有一回無預警到某大校視察，發現很可怕的狀況，學校飲水機濾心過期沒錢可換，電腦、投影機都壞了，教師的相關文具也嚴重缺乏，他定下新政策，連續3年增加學校事務經費10％，每年增加4292萬元，讓師長在軟硬體上得到充裕的支援。

而基隆與台北、新北在教育軟硬體上有很大落差，林右昌說，上任後推動智慧教育四部曲、班班數位化等政策，以及英語教育延伸到國小1年級，投入近19億元整建老舊校舍及場館，另外，一區一非營利幼兒園、一區一親子館、區區教保中心等政策都已完成。

林右昌說，他推出替長者裝假牙政策，4年有超過6329位長者裝假牙，不滿意度僅1.8％，不只是老人社會福利，家庭負擔也減輕，得到很多長者肯定，其他像推動濱海風景特定區、山海步道的整建、闢建大武崙森林公園等。

交通部分，第3條快捷公車中正線，交通部已核定明年4、5月間開通；基隆市公車4年汰換55輛、比率35.71％，平均車齡從7.06年降為5.12年，不輸北市；4年闢建41座停車場，增加5458個汽機車停車位，重新整建博愛、百福、信二等停車場，停車空間煥然一新，媲美百貨公司。

林右昌話鋒一轉，指近來有謠傳他連任後會取消老人健保自負額，他澄清是完全沒有的事，市府明年編列2億元預算要照顧老年人口，剛獲議會通過，謠傳是子虛烏有。他強調，基隆已經不一樣了，希望市民支持大家一起加油，讓基隆進步得更快更好。