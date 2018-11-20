聲明不是切割 林明溱：吳敦義選前都不會再回南投家鄉輔選

國民黨南投縣長候選人林明溱（中），以車隊在集集鎮掃街拜票情形。（記者謝介裕攝）

2018-11-20 11:38

〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨主席吳敦義「豬母說」失言風波，是否會衝擊南投縣選情?也引發各界關注，不過，國民黨南投縣黨部主委洪榮章乃至尋求連任的縣長候選人林明溱都說，「不會」，且即日起至23日選前之夜造勢活動，吳敦義都不會再回來家鄉輔選，並非與其「切割」，而是吳在南投的輔選行程早在本月中旬已告一段落，也希望外界不要有太多聯想。

南投縣係藍軍從台中市以南到屏東縣，唯一國民黨執政的縣市，對藍軍而言，現任縣長林明溱能否連任，攸關藍軍整體氣勢，以致吳敦義失言風波延燒以來，林明溱競選團隊也頻頻接獲支持者的關心及詢問，是否會遭池魚之殃拖累原本看好的選情?

今日上午9時許，林明溱在前縣長林源朗等人陪同下，繼魚池、集集、名間之後，前往鹿谷鄉掃街拜票，並發揮母雞帶小雞的角色，沿途幫自家藍軍鹿谷鄉長候選人許素霞及集集鎮長候選人吳大村拉抬聲勢，面對媒體詢問吳敦義失言一事，林明溱表示，這是吳敦義個人的行為，且吳已為本身的失言公開向總統府秘書長陳菊致歉，他自己評估選情雖不致於受到影響，但在選舉結果未揭曉以前，他仍不敢掉以輕心，唯有努力再努力、衝刺再衝刺，尋求鄉親疼惜與支持。