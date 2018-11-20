反納骨塔 竹北里長候選人率領鄉親陳情、抗議

竹北市公所主秘張錦河（左）從大義里長候選人曾台安（右）手中接下反蓋納骨塔的陳情書。（記者黃美珠攝）

2018-11-20 11:13

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣竹北市鳳岡、大義等反對竹北市公所重啟核定後停擺10年、在鳳岡地區第6公墓設立納骨塔，今天早上，在大義里長候選人曾台安帶領下到竹北市公所前抗議，且遞交陳情書，要求公所立刻停止整個新建計畫，且重啟環評會議。

竹北市公所主任秘書張錦河說，本案早在20幾年前就已經選址選定，當初通過環評獲得核定後因故停擺，但隨著竹北市人口不斷增長，竹北市民有實際納骨塔的需求，所以才會重新送審環差，今年通過後還在規劃當中。

張錦河直言，現在正值選舉期間，他只能建議未來當選的下屆竹北市長跟鄉親加強溝通，但無法具體承諾溝通的期程。

至於新豐鄉親的權益？張錦河說，既然是鄰近納骨塔的鄉鎮，竹北歡迎新豐鄉親也來使用。

今天的抗議也吸引來無黨籍新豐鄉長候選人姜政焜到場關切，他私下表示，只要他當選，ㄧ定會爲新豐鄉民的權益發聲，跟竹北市長坐下來談。

帶頭抗議的曾台安說，新竹縣公私立納骨塔供需狀況質疑這個設施的必要性，有從納骨塔預定的周邊交通，計畫點位於被昔日「淡水廳誌」列為全淡8景之1的鳳崎步道入口處，基地潛藏有順向坡、惡地、土石流、落石及棄土等地質災害，以及目前要執行的計畫不符原核定內容等提出質疑。

他另點出，竹北市公所以先興建納骨塔為主，周邊道路交通規劃為次。這種方式將帶來計畫點周邊交通上的混亂。因為納骨塔基地位於山坡地，以竹北市大義里為邊界，與新豐鄉相鄰，竹北方向前往預定地為上坡的單向道路，以致未來主要將從新豐端進入，但卻沒有新豐鄉的同意。

而從計畫報告書的環境概述中可以看到，對這個計畫點所鄰近的都市計畫區的描述，講的都是竹北市這一邊的，但事實上，距離基地北側直線四百公尺處，卻集居有近4000名新豐鄉坪頂的住戶。

市公所環差分析只以境內的都市計畫區作評估，從未考慮要與最鄰近基地的新豐鄉坪頂重劃區、其他數個新豐鄉人口密度眾多的重劃區溝通，就是基地的南駁計畫、道路及土地整治計畫也沒有跟居民溝通。

他說，反對者認為市公所用非常不完備的環境差異分析報告，在今年8月20日的新竹縣政府2018年第5次環境影響評估審查委員會中，草率通過環評，所以他們要求市公所傾聽民意、重啟環評後，另外要做到下列3點：重新評估10萬罐納骨塔興建工程的必要性。審慎評估興建的土地位置，考量該土地區域內及之周邊環境所能負荷的納骨塔數量。以及周邊配套措施包括:道路拓寬、土地徵收以及建設臨時納骨塔妥善安置先人等需先完善，再談本案是否需要興建。

1名中國籍外配也在抗議之列，她說相較中國，台灣的民主、民眾可以充分發言是她最欣賞、傾慕的，她很愛台灣。但是就納骨塔案，竹北市公所怎麼會在公部門投資打造「鳳崎步道」後，沒跟居民充分溝通就要蓋？這讓她很不能接受。