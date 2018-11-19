出書「被請辭」？農委會否認：汪文豪仍是豐年社長

外傳農委會財團法人豐年社因替雲林縣斗南鎮農會出書，導致社長汪文豪「被請辭」。（翻攝自斗南鎮農會臉書）

2018-11-19 22:58

〔記者吳欣恬／台北報導〕外傳農委會主管的財團法人豐年社社長汪文豪因替雲林縣斗南鎮農會出書，上週舉辦新書發表會後，被指為即將卸任農會總幹事並代表國民黨參選斗南鎮長的張有擇助選，導致「被請辭」？農委會副主委李退之今（19）日鄭重否認，強調汪文豪仍是豐年社社長。

李退之兼任豐年社董事長，他澄清，一切都是外界猜測，目前豐年社社務正常運作，汪文豪仍是社長，但對於地方政治人物基於政治目的利用豐年社或汪文豪，他不予評論，但直言非常不適當。

李退之強調，包括他在內的農委會官員並沒有因此事主動約談過汪文豪，或是有任何進一步的動作，「完全沒有」。他感嘆，對於豐年社和汪文豪被政治人物或想參選的人利用，他感到非常不捨。

斗南鎮農會今年適逢100周年，和豐年社合作出版「思維決定出路：小鎮CEO的添農八部轉型學」一書，內容記述斗南農會20、30年來如何配合農委會政策，推動農業發展，並因應加入WTO自由化產業結構調整措施，如何活化休耕農地，增加農民收益及促進地區傳統農業轉型等事蹟。

上週三在雲林縣虎尾鎮的誠品書店舉辦新書發表會，汪文豪上台發表感言，隔天卻傳出被農委會高層約談、「被請辭」，主因是將卸任的斗南鎮農會總幹事張有擇接受國民黨提名，參選斗南鎮鎮長，因此汪文豪被指「幫人助選」。

豐年社成立於1951年，發行「豐年」與「鄉間小路」兩本雜誌，並出版多本農業書籍，是台灣老字號的農業出版社。2016年在農委會前主委曹啟鴻的支持下，豐年社轉型為網路媒體「農傳媒」，並網羅汪文豪擔任社長。

1977年生的汪文豪是政大新聞系畢業，曾任聯合報、天下雜誌記者、上下游新聞市集共同創辦人之一。豐年社歷任社長都超過60歲，汪文豪是有史以來最年輕的社長。汪文豪上任時對外表示，豐年社雖是農委會下轄財團法人，但「農傳媒」並非農委會的網路媒體，而是農委會下獨立財團法人經營的媒體。在他的帶領下，豐年社今年一口氣抱回「亞洲卓越新聞獎」人權報導榮譽獎、「全球華文永續報導獎」、消費者權益報導獎等國內外新聞獎項。

汪文豪僅低調表示，即日起已停止在豐年社工作，不進辦公室，對於外傳「被請辭」一事，他低調不願多談。