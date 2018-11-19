驚！ 土地公不在家 候選人請到總部坐鎮惹議

這幾天，新竹縣新豐鄉金福地長春福德財神廟的信眾前往拜拜，驚見土地公、土地婆不見了，一度緊張地擔心是不是遭竊！（記者廖雪茹攝）

2018-11-19 21:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕這幾天，新竹縣新豐鄉金福地長春福德財神廟的信眾前往拜拜，驚見土地公、土地婆不見了，緊張地擔心是不是遭竊！經四處詢問，才得知原來是爭取連任鄉民代表的長春福德宮發展協會理事長許錦煙「請走了」；由於主神不在宮廟的情形十分罕見，地方議論紛紛！

許錦煙表示，長春福德財神廟十分靈驗，考量這次選舉競爭激烈，他想請神尊到競選總部坐鎮，10月間經擲筊，取得土地公、土地婆聖杯同意後，再諮詢委員和前理事長、前常務監事等人，都表示只要神明同意、他們沒有意見，因此他就選在本月3日競選總部成立吉時，將神尊請到總部安奉，並在廟內張貼公告表示神明出訪，預計28日回駕。

許錦煙還說，原來只盼請一尊出訪，另一尊「顧家」，但都得到笑杯，經請示土地公、土地婆是否希望一同移駕，才獲得聖杯。

但有地方人士說，一般請神明到私人處所，都會請分靈，鮮少將主神整尊請走，留下空位；此外，無論是私宅或是總部，地理方位未必適宜，此舉很不妥！由於長春福德財神廟歷史悠久，早已是許多當地居民的信仰中心，信眾發現神尊不在，都十分震驚！

許錦煙說，他接任理事長3年，協助募款為廟旁的「金元寶」安裝基座，定期舉辦聚會、交流活動，會員從原本40人增加至200多人；「神明知道我有在做事，所以願意幫助我」，除了土地公、土地婆，他也經神明同意請來池和宮王爺等分尊到總部坐鎮。

根據沿革，長春福德財神廟在新豐新庄子開發初期即有，原為石頭土地公，後人感念神威，自1988年開始籌建宮廟，並升格庄頭福德正神，10幾年前再次升格為長春福德財神爺。福德祠後方，建有一座寬5公尺、高3.7公尺的金元寶。