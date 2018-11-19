下水道工程圖利包商8千萬？ 桃市府反擊：外行批評、魚目混珠

桃園市長候選人陳學聖與競選總幹事孫大千19日召開記者會，抨擊鄭文燦執政下的桃市府已成為投機業者不法獲利的溫床。（記者朱沛雄攝）

2018-11-19 16:25

［記者林良昇、陳昀／綜合報導］國民黨桃園市長候選人陳學聖在立法院指控市府涉嫌放水，讓桃園北區污水下水道工程的包商濫排淤泥、低報土石方處理廢，並低報土石方處理費，讓包商間接獲利近8000萬元，陳學聖質疑市長鄭文燦跟業者勾結；桃園市水務局長劉振宇對此反批陳學聖是外行的批評、魚目混珠，並解釋，改變土石方種類是因為廠商提高處理規格，但合約是以管徑計費，成本都是業者自行吸收，根本沒有所謂圖利。

劉振宇強調，該BOT計畫的剩餘土石方都必須依規定申報處理，絕無特權跟圖利。

陳學聖今在其競選總幹事孫大千陪同下召開記者會，孫大千指控，桃市府對於處理桃園市的廢棄土跟砂石，過去幾年一直存在放水的操作模式，對於相關規定沒有認真執行，對砂石的處理方式睜一隻眼閉一隻眼，高度懷疑桃市府跟包商間存在不合法、不正當的關係。

孫大千指出，污水下水道工程施工過程挖出廢棄土和砂石，砂石是有價料，可以拿去賣，廢棄土甚至泥漿則要經過合法棄置過程，地方政府對於有價料砂石和泥漿或廢棄土，有不同的規範模式。

孫大千說，在正常處理模式裡，泥漿或廢棄土必須送到合法棄土場進行處理，並繳交一筆廢棄土處理費﹔而桃園北區污水下水道工程，在106年3月，當時施工單位申報挖出的是砂石，跟桃市府申報土方的去向去新竹的寶山土資場及桃園蘆竹的全國砂石場，但在7月被踢爆，挖出的不是砂石而是淤泥，10月水務局才更改申報種類變更成淤泥，去向改為去新北市的土資場。

孫大千說，他接到檢舉，污水下水道工程工地配置圖裡有台泥沙分離機，但一個合法的工地配置圖不該有泥沙分離機，該泥沙分離機的水管甚至直接插到水溝裡，並未送到合法的土資場去處理，等於是廢棄淤泥都排入桃園生態圈裡。

孫大千表示，承包廠商申報有7萬立方米的廢棄淤泥和廢棄土，如果沒有送到合法土資場處理，等於是讓廠商省下近8000萬元淤泥處理成本。

記者會現場也播放蒐證影片，陳學聖表示，影片蒐證非常清楚，明明白白就透過分離機把淤泥排入水溝，他也批評，鄭文燦不是放任不管，就是跟業者有勾結，讓桃園成為土方跟砂石業者的天堂，這件事不會因選舉結束而結束，會交由檢調調查。

劉振宇指出，全國各縣市辦理的污水下水道工程，只要採推進工法施工，都是申報B2類營建剩餘土石方，因此BOT合約也是以B2類（每立方米30元）計價；然施工過程，廠商針對地下水含量較高、不及進行泥沙沈澱分離的土石方，提高到B6類（每立方米1100元）申報、運出，成本都是由廠商自行負擔，並非市府支出。

劉振宇表示，陳學聖對下水道工程、機具不了解，才提出外行的批評，他所指的工程是採泥水加壓工法，工地現場必須設置土石震動分離機，並添加皂土作為減摩劑，其材質無毒、唔環保公害，確實沈澱後的程清水可直接排入側溝，不會造成污染，水務局每週都會抽查，若未確實排放，也會嚴格處罰。劉振宇強調，該BOT計畫的剩餘土石方都必須依規定申報處理，絕無特權跟圖利。