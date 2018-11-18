潘孟安東港造勢 隔溪挺陳菊：民主燈塔守護者

潘孟安東港造勢，除籲請民眾支持，也力挺陳菊。（記者陳彥廷攝）

2018-11-18 21:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕選戰白熱化，今天選前黃金週日，爭取連任的民進黨籍屏東縣長潘孟安下午回防其任立委選區的大東港地區，晚間則到屏東中心點的潮州鞏固票倉，剛剛逾2000人把東隆宮廟埕擠得水洩不通，潘致詞時並一度哽咽，替遭國民黨黨主席吳敦義辱「大母豬」的總統府秘書長陳菊打抱不平，也力挺一生奉獻的陳菊是「民主燈塔守護者」。

潘孟安下午先至東隆宮向溫府千歲參拜，隨後與黨籍候選人十數人步入會場，受夾道歡迎，潘孟安到農、漁業重鎮造勢，他說，出身基層的他從小就隨長輩討海、養殖、下田種洋蔥，但長輩有時因務農受傷，只能養傷無法工作沒收入，他率全國之先開辦農民職災保險獲行政院跟進，他也率先推出農作物保險，並行銷農漁產，強調「無法就要想辦法，有心就能為農產走出一條路。」

潘孟安指出，停滯4、50年的鹽埔漁港開闢琉球航線，未來大鵬灣到琉球也將開航，他接續前縣長曹啟鴻政策想盡辦法治水，佳冬塭子0823大雨不淹水就是最好證明，年底台17線磘仔口橋及大鵬灣入口處的淹水將解決，以及牛埔溪水患「最後一哩路」的東港興和里滯洪池、南州溪州溪、新園鄉等，都已爭取鉅額預算治水，現有自來水的鄉鎮並將全部暢通，他和縣府團隊積極、有效率面對極端氣候作為，這些地形水文「沒有親身走過不可能知道」。

「威權時代的扭曲手法在這次選舉重現！」，潘孟安隨後話鋒一轉，指這次選舉，全台籠罩在假新聞混亂中，假新聞讓一個空降，根本就對地方不熟只會「練肖話」講大話的候選人造成風暴，這種方式對得起一步一腳印成就台灣民主的所有人民嗎？

「民主的燈塔要全民來守護」潘孟安強調，一生犧牲奉獻給民主的陳菊，卻被國民黨主席吳敦義為了一場選舉，以母豬來形容，這種扭曲的心態、說法，污辱創造台灣民主的先賢、可說是民主燈塔守護者的陳菊，令人感到不捨，他除籲請人民放心把縣政交給他，支持和他一起打拼的候選人，捍衛民主，更要號召親朋好友還給陳菊一個公道。