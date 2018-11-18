應曉薇選舉公報刊「假學歷」？ 傳學校創辦人曾涉詐欺

2018-11-18 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕有網友踢爆，台北市中正、萬華區市議員候選人應曉薇在選舉公報上的「學歷」疑似造假，其學歷欄上面雖然寫著「溫哥華生命科學研究所碩士」，但其他網站註有應曉薇學歷的，反而是寫「中華易經學院生命科學研究所」，且這兩所學校，網友們在網路上都找不到正確的官方資訊。

網友今天在PTT上爆料，表示他在研究家裡收到的選舉公報時，看到議員應曉薇的學歷欄上寫著「溫哥華生命科學研究所碩士」，但上網搜尋後卻找不到這間學校的資料，其它網站註有應曉薇學歷的，反而是寫「中華易經學院生命科學研究所」。另外，網路上一個「中華易經學院」的官網，學校地址是在新北市淡水區，並非加拿大溫哥華。

該消息一出後許多網友都感到相當傻眼，紛紛留言「偽造文書？」、「跟賣房子一樣，隨便寫個很潮的外國城市」、「台灣大葉大學可以簡稱台灣大學了」，不過也有網友認為，「創辦人姓溫叫哥華不行嗎」、「校名溫哥華也不一定就設在溫哥華」。

事實上中選會在2007年就曾頒布法規，若要在選舉公報上刊登外國學歷，必須要有學位證書、駐外使館驗證，並且畢業學校為教育部認可，否則不予刊登。

據了解，國去曾有一名密醫陳怡魁自稱是「加拿大中華易經學院」的創辦人及校長，但被人檢舉無照行醫並結合宗教命理進行詐騙，事後被法院依詐欺罪判刑1年半和拘役120天。