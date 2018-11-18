謝立功市場掃街 下午訪街頭藝人

國民黨基隆市長候選人謝立功今天到七堵南興市場掃街，爭取支持。（記者俞肇福翻攝）

2018-11-18 20:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長候選人謝立功今天下午出席基隆市街頭藝人園遊會，謝立功允諾，未來他當選基隆市長，他會多找幾個地方，讓街頭藝人的好朋友，可以一展歌喉與才藝。

基隆市街頭藝人18日舉辦園遊會，謝立功應邀致詞表示，街頭藝人是基隆市市寶，未來他會為藝人找更多適當的地點，讓他們發揮專長。

謝立功致詞時指出，他一到現場就看到很多人主動舉起右手比食指（謝立功的選舉號次是一號），大家都知道這個通關密語，他很感謝大家給他的溫暖；他說距離投票剩下6天，除了不要忘了市長投1號，每個人再打10通、20通電話拜託親朋好友大力支持。

謝立功說，基隆的街頭藝人每到週六、日，都會在街頭表演，吸引了許多外縣市、外國觀光客的目光，駐足聆聽，精彩的表演帶給民眾不少的歡樂，給基隆的街頭帶來生氣；謝立功說，不要小看這些藝人的表演，也給基隆帶來一些商機，促進基隆經濟的發展，功不可沒。

謝立功早上到七堵市場南興市場掃街拜票，他表示，這已經是選舉以來第三次造訪，他在最後六天拼命衝刺，希望傾聽選民聲音，爭取選民支持。