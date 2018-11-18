為選舉取信選民拚了！70歲虧雞裸精壯上半身

無黨籍台南市長候選人「虧雞福來爹」林義豐裸上半身精壯身體、為選舉拚了！（記者王俊忠攝）

2018-11-18 20:54

〔記者王俊忠／台南報導〕高齡70歲的無黨籍台南市長候選人「虧雞福來爹」林義豐拚了！今天下午，他在安平區政見概念館脫衣、裸露上半身胸、腹肌，訴求25年來規律健身、擁有健康身體，足以應付入主市府後的繁重市政工作。

林義豐自我解嘲的說，因為幕僚事先傳達意思有誤，原本訴求「赤裸告白」是要向選民說明更詳細的政見，沒想到變成要拚「脫衣裸身」，既然如此，他只好概括承受、就脫了！25年來，他每週運動6天，其中4天舉重、1天游泳、1天跑5千公尺，相信自己健康的身體能取得市民信任。

林義豐重申，未來50年應找不到像他這種市長候選人，參選以來沒有收過他人分毫捐款，當選市長後，市長薪水會捐給弱勢團體，同時承諾在市長任期滿30個月時，如評估提出的政見在4年兌現不到3分之2，就會引咎辭去市長職務。

今下午有南市環保局工會代表向林義豐陳情、希望明年清潔隊員工作獎金能發到8千元，與其他5都相同；老舊清潔車要汰舊換新、增補人力；第3是簽訂團體協約，保障勞動權益。林義豐接下陳情書並簽署、允諾在入主市府7個月後把工作獎金發到8千元。

市府環保局回應，清潔獎金部分，環保局已編預算可容納，每年度均執行老舊清運車輛汰舊換新，也依法設有勞資會議、與工會溝通良好。

林義豐原本計劃23日與24日兩天在南市溪南與溪北各辦1場電音趴，展現他回饋選民的誠意。但24日下午之後在溪南與溪北的各1場電音趴，傳出市府不准舉辦；23日兩場電音趴則照常舉行。

市府說明，不准24日下午兩場電音趴舉行，主要是林義豐申請的電音趴地點距離投開票所不遠，考量選舉投票當天不宜有大型活動，因為易有不當競選助選活動爭議；2、活動最吵的時間正在開票，會影響下午4點之後開票作業；3、警力都已派駐各投開票所，沒有額外的警力可供調度維安電音趴。