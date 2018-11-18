評金馬統獨風波 林飛帆：屈辱過後仍要面對打壓

對於金馬統獨風波，太陽花學運領袖林飛帆表示，即使選擇唱和「兩岸一家親」或者「九二共識」，「屈辱過後，你仍要面對打壓」。（圖取自林飛帆臉書）

2018-11-18 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕第55屆金馬獎再掀統獨爭議，《我們的青春，在台灣》勇奪最佳紀錄片，導演傅榆在領獎時表示盼台灣被當成獨立國家對待，此話一出引全場歡呼，但也引來大批中國人於網路上群起圍攻。對此，太陽花學運領袖林飛帆表示，即使選擇唱和「兩岸一家親」或者「九二共識」，但是「屈辱過後，你仍要面對打壓」。

林飛帆於臉書指出，傅榆說：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望」，這只是一句素樸的話，不過就是真切反映了多少世代在這個島嶼上的人們的夢想，並且用最溫柔的方式表達。對此，北京可以用一切方法讓演藝工作者活在恐懼裡，自願或被迫地加入表態，甚至隨之起舞加入霸凌一個紀綠片工作者的行列。

但林飛帆強調，生活在這個國家裡的人仍然有選擇，可以選擇應和這些欺凌的言論，選擇跟著北京唱和「兩岸一家親」或者「九二共識」，或者為了各種眼前的利益，替這些言論胭脂抹粉成為一種最不具意識形態的主張，但「屈辱過後，你仍要面對打壓。」