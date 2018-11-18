最狂選舉公報！屏東這鄉公報 三人政見欄空白

2018-11-18 00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕選委會這幾天陸續發放選舉公報，各地都傳出極短政見，也傳出有人未填政見，不過，同張公報一次竟有3人都未填政見，恐怕已創了紀錄。

屏東縣繼政見欄7字箴言後，隨公報的發放，越來越多的「為民服務」4字真經也浮上檯面，但今天南州鄉的選舉公報開始送達，不只政見有「無字天書」，還像是說好般，同鄉就有3個候選人空白，「最狂公報」當之無愧。

南州鄉選舉公報陸續送達選民家中，卻有2名村長候選人及1名鄉代候選人的政見欄全白，鄉民質疑「是說好了嗎？」，鄉民說，以往有的候選人因學歷不高不填學歷，但因政見欄是宣揚己念最好時機，一般都會把握機會，至少也要寫個為民服務，而不寫就算，竟還1次3人，正面有空白就已傻眼，沒想到一翻到背面還又有兩個空白，質疑「到底漏印還是沒填？」。

選舉公報將登載各候選人號次、照片、身分籍貫、學經歷和政見等，送達民間最廣、最具公平性還「僅此一版」，早年甚至是不願鋪張的鄉鎮級候選人最省最有效的競選文宣。

屏東縣選委會官員指出，目前選舉公報仍持續印製並陸續發放，因選舉公報代表著公信力，因此都是一再校稿檢查再檢查，候選人有權不填，南州鄉應為候選人未提供政見所致，也不排除可能是「政見千言萬語寫不下所以索性空白」。

其中1位現任村長說，這些年的服務已讓他獲村民默契及支持，這次爭取連任也是參選以來首度同額，「作就對了！」，他指出，政見漂亮未實際去作仍是枉然，他身體力行拜票時早就宣揚他將配合鄉長、議員、鄉代政策，為村民爭取福利的政見。

另1位村長候選人則說，他認為村長應該是要村內家戶走透透，直接面對面拜票，而非在字面華麗，他拜票時放送他自己所印有「造福村民、爭取福利、結合社區」等的文宣才是作實事；鄉代候選人則透過友人指，空白是希望引起選民注意，可讓人印象深刻。