誤簽名負面攻擊文宣 連署人向林慧如致歉

2018-11-16 17:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市近日流傳一份關於民進黨市長候選人林慧如的負面選文宣，內容多有錯誤，文宣連署人之一的黃炳煌今天向林慧如致歉，強調以為簽的是農業連署書，未細看內容就順手簽名，一時疏忽造成對林慧如的傷害，除了表達歉意，如有人繼續散發此文件，將依法提提出告訴。

黃炳煌說，古坑鄉前後兩位鄉長謝淑亞與林慧如，兩人在任內努力推動鄉政建設，發展觀光休閒，促進經濟成長，造福鄉民，他說敬佩與肯定。林慧如任內舉辦的的咖啡節，每次都為期一個月，時間最長，辦理柳丁節協助促銷柳丁，並輔導台灣咖啡走向精品咖啡、自創品牌，努力看得見。

黃炳煌說，日前友人拿一份連署書要他簽名，他原本以為是農業申請連署書，未細看內容，順手簽了名，結果最近有人告訴他，斗六與古坑出現一份內容偏頗的文宣，裡頭有他的連署，他仔細一看，發現內容頗多誤解，對林慧如的評論有失公允，他並不認同；因他一時疏忽連署文件，傷害林慧如，他深感不安及懊悔，除了表達歉意，若有人再散發此文件，將依法提出追訴。

林慧如競選總部說，林慧如一直用心推廣古坑咖啡，遭人誣陷，總部人員希望她出面澄清，但林慧如擔心會影響古坑咖啡行情，連累到自己家鄉及咖啡農，所以選擇隱忍承受，因黃炳煌主動出面道歉，才配合出面，希望選舉回歸理性，不要出奧步。