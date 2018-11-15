林右昌在政見會細數政績 暢述市港再生願景

2018-11-15 20:32

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市第18屆市長選舉電視公辦政見發表會今晚（15日）登場，爭取連任的基隆市長林右昌先發言，他細數4年來的執政成果、未來的願景規劃，希望未來4年也能繼續得到選民支持。

林右昌指出，前市長許財利於民國91年剛上任時，基隆市負債僅23億多元，但到了民國103年他上任前，負債竟來到歷史最高124億多元，短短11年多負債超過100億元，基隆市長期排名吊車尾，是失業、離婚、自殺率居高不下，最不幸福快樂的城市。

林右昌說，上任4年來，他嚴守財政紀律，還債28億多元，讓負債比創下10年新低，並向中央競爭型計畫爭取逾111億元，短時間翻轉基隆；過去民間投資一想到基隆都搖頭，沒有人想來，這兩年民間投資已超過50億元，是過去十數年間從沒有過的事。

而他任內進行基隆火車站更新、南站廣場完工、忠一路貫通中山一二路，林右昌說，這些在他上任前已經延宕5、6年，4年前前行政院長江宜樺開記者會說要推動軍港遷移，更是20年前即已制訂但一直無法推動的政策，直到今年才動工，很多市民看到基隆的改變，有客家大老跟他說，基隆真的有在改變，上次沒投他，但這次願意支持；也有阿婆跟他說，她有眼睛、耳朵及腦袋，會選賢與能，選真正會為基隆做事的人，「這句經典的話我永遠都記得。」

至於未來的市港再生願景，林右昌說，城際轉運站預計今年底發包，明年初動工，費時2年到2年半完工；火車站前的圓環，未來將改造成國門廣場，將會在1年到1年半施工完成；中正公園未來會有登上山景的電梯，也將成為基隆的地標，明年初進行細部設計，預計1年半左右完工；中正公園遊戲場現在也已完成基本設計，明年發包動工1年左右完成。

「選對人很快就能帶來改變。」林右昌說，這4年來他1天當3天用，努力收拾過去停滯1、20年的發展，基隆這4年雖然已經有長足進步，要努力的地方還很多，每張選票都代表一分力量，呼籲選民選擇真正會做事改變基隆的人，投票給基隆這座城市及未來。