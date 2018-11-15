徐定禎爆對手親信涉RailBike營運 徐耀昌競總：不要抹黑

2018-11-15 18:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎陣營接獲爆料，指苗栗縣政府獲交通部觀光局3億元補助，設置鐵道自行車，依補助計畫須自償30％、分10年歸還，等同縣府自籌9000萬元、一年要歸還900萬元，縣府卻僅以收受一年300萬元的營運權利金委外，意謂一年要倒貼600萬元，且營運廠商的股東中，有縣長徐耀昌的結拜兄弟、縣議會副議長鍾東錦的妻子及鍾的徐姓好友，更讓人起疑，呼籲檢調單位介入調查，別讓苗栗觀光沉淪。

徐耀昌競選總部表示，鐵道自行車從評估、初審、甄審、議約、簽約到試營運階段，都符合相關法規，目前更是全台觀光旅遊活動的最新亮點，呼籲對手，不要再用誣指、抹黑伎倆，抹煞縣府同仁努力的成果。

鍾東錦則說，他與徐姓好友相識20多年，徐姓好友找他一起投資，才以妻子的名義入股，但他考量縣議員身分不妥，所以將持有的股份於公司與縣府簽約前一天即出售脫手；他並說，他以經商多年經驗判斷，「鐵道自行車是不會賺錢的」，若對手陣營有興趣，他也可以把股份原價讓與。

徐定禎競選總部發言人李京勳說，縣府評估鐵道自行車一年可吸引20萬人次，以一張票280元換算，光是鐵道自行車營運，初估一年收入高達5600萬，這樣一隻金雞母，縣府為何不自己養，卻要讓利委外廠商，合理嗎？

李京勳指出，縣府投入3億元建設資金的舊山線鐵道與周邊站區營運，得標的廠商資本額僅2880萬元，連建設金額的10％都不到，履約保證金更只有區區500萬元，倘若發生任何意外，人的部分或可用保險來理賠，但是涉及造價3億的硬體設備，廠商如何負起責任？又或營運不佳，或是舊山線鐵道毀損，廠商一走了之，縣府如何收拾殘局？

李京勳說，經總部查證，營運廠商股東中有鍾東錦的妻子與徐姓好友，鍾東錦是徐耀昌的結拜兄弟，更是徐耀昌力挺的下屆議長；他呼籲檢調應立即介入調查，別讓帶動苗栗縣觀光、立意良善的鐵道自行車營運，因有心人的操作，變成全國笑柄；也要求徐耀昌、鍾東錦說清楚講明白。

縣府表示，縣府向交通部爭取跨域亮點計畫總經費3億512萬元，內含配合款1068萬元，分硬體建設2億2572萬元及軟體配套7940萬元，進行三義舊山線周邊改善及鐵道自行車設置。

縣府：營運廠商股東組成 無從干涉

縣府指出，縣府於2016年起透過促進民間參與公共建設法引進投資，經3次公告，於隔年7月獲廠商提案，旋經政策需求評估、初審、甄審、議約，於去年6月簽約，經甄審由現今營運廠商為最優勝廠商，至於廠商股東組成，縣府無從干涉。

縣府指出，文觀局依促參法簽訂的合約收取1年近500萬元的權利金及土地租金，業者每年投入資金約2100萬元，以合約年限19年計，需支出3.9億元，如由縣府自行營運人力、財力都難負擔，因此透過促參法招商，過程都依促參法規定辦理。