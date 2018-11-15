金門查獲賄選每票5000元 2軍人坦承收賄

2018-11-15 14:12

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署「查賄QRcode」建功，今天宣布查獲一起現金賄選案，李姓樁腳涉嫌以每票5000元，或5000元包括往返台、金機票的方式，向金門及旅台鄉親行賄支持烈嶼鄉某鄉長候選人，收賄者中有2名是金防部軍人；檢方兵分多路在台、金搜索，查扣現金5萬元，將李嫌聲押獲准，全案依違反選罷法、刑法投票受賄罪嫌偵辦。

消息傳開，對於地方首次查出金防部阿兵哥涉案感到不可思議，嚴重打擊軍人形象，質疑軍紀崩散，更憂心選舉黑錢伸入軍中；檢方表示，相關案情仍在釐清，對於有多少軍人涉入？持保留態度。

金門地檢署表示，8月中旬接獲民眾以QRcode 舉報，檢舉李姓樁腳等人，擬以現金賄選，支持烈嶼鄉某鄉長候選人。

檢方指揮金門縣警察局偵辦，昨天由金門地檢署檢察官席時英與台中、士林、桃園偕同台、金警、調、海巡等單位，同步在台北市、台中市、桃園市、金門縣等地大規模搜索，共計搜索椿腳及選民住處等15處，查扣現金5萬元、存摺、台中金門來回機票18張等相關證物，並傳喚、拘提樁腳、選民等16人到案。

金門地檢署主任檢察官吳錦龍指出，被告李姓樁腳以每票新台幣5000元代價，向選區有投票權人交付賄賂；另透過林姓涉案人，親赴台灣，以每票5000元或是包括機票在內，尋求金門旅台鄉親支持。

檢方根據情資，查知人中有2名洪姓軍人，昨天透過憲兵隊協助將2人拘提到案，2人坦承收賄不諱。

金防部表示，尊重司法機關偵審權責，並全力配合調查。平日雖多次宣導，不容許發生收賄、違法事件，但仍有弟兄涉案，深表遺憾。

檢方表示，這一波偵查行動中，7人坦承犯案，6人繳回賄款3萬元，1人繳回機票18張，已分別諭知新台幣1萬元至5萬元交保侯傳，李姓樁腳聲押獲准。

這波賄選支持的候選人是否還涉及村里長、代表、議員甚至往上發展? 吳錦龍表示，要看證據到哪裡? 他強調，檢警正陸續展開收網，呼籲其他涉賄選的人士，把握機會自首，還有減輕罪責的機會。

檢方公布檢舉賄選電話：0800024099撥通後按4、（082）325090轉110，檢舉信箱：金門郵政第30號信箱，電子信箱：tp14@mail.moj.gov.tw。