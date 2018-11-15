白米賄選？ 徐欣瑩被控涉及假愛心之名、行賄選之實

民進黨新竹縣黨部今天指控，民進黨縣長參選人徐欣瑩涉嫌「假愛心之名，行賄選之實」，質疑這是縣內有史以來規模最大的白米賄選案，今早已向警方報案。 （記者廖雪茹攝）

2018-11-15 13:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣黨部今天指控，接獲檢舉近來疑有上千戶家庭收到白米，但在白米包裝貼上印有「感謝新竹縣長參選人徐欣瑩協助」的紅紙，黨部主委彭瑞德等人痛批，此舉根本就是「假愛心之名，行賄選之實」，質疑這是縣內有史以來規模最大的白米賄選案，今早已向警方報案。

對此指控，徐欣瑩團隊表示下午將召開記者會反擊。

彭瑞德表示，7月開始黨部就接獲鄉親反映，陸續有許多家庭收到這包白米，包裝上印有「感謝新竹縣長參選人徐欣瑩協助辦理」等字樣，詢問是否可以？經黨部蒐證，確認這些白米是民國黨的系統聯繫村里長在縣內發送，但獲發送的家戶卻不見得都是低收入戶，對選情有嚴重影響。

彭瑞德說，直到昨晚，黨部收到鄉親送來這包白米，今早8點多更接獲檢舉，在峨眉鄉公所還有一批2、30包的白米，他立刻打110報案，請警方到場蒐證調查。

包括民進黨新竹縣議員參選人王誠緯、張珈源和無黨籍縣議員參選人林祺軒，也同聲譴責候選人明目張瞻地將名字印在白米包上，已嚴重影響選舉，呼籲端正選風、杜絶賄選！

彭瑞德並提出部分村里長臉書截圖和新聞報導內容證實，指現在峨眉鄉公所堆放的一批白米，已經把「縣長參選人」這幾個字塗黑，但「徐欣瑩」3個字還在，對照徐欣瑩在7月初已經公開宣布：「新竹縣長選到底！」無論印刷是否塗黑，已涉嫌賄選。

彭瑞德說，相信選民的眼睛是雪亮的，如果此舉可行，那全國候選人是否也都可以行善之名來贈送白米或其他物資？選罷法又如何規範候選人？

彭瑞德還說，這包白米3公斤（相當於5台斤）市價將近兩百元，數量恐達上千包，已遠超過選罷法規範30元的範圍，堪稱是全國最大規模賄選案。日前苗栗縣爆出賄選案，某里長候選人就是以宗廟普度之名送平安米，而被起訴；所以今日這起縣長候選人的行為，與苗栗案如出一轍。

民進黨新竹縣黨部呼籲有拿到這包白米的選民，儘速向住家所在地的派出所繳回白米，也請檢警調單位儘速展開司法調查。

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