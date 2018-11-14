樂觀林佳龍連任 民進黨估花博至今已擺脫膠著

巨型機械花球「聆聽花開的聲音」是台中花博打卡熱點。（台中市政府提供）

2018-11-14 14:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中台灣選舉，爭取連任的台中市長林佳龍對決國民黨台中市長候選人盧秀燕。民進黨選對會共同召集人陳明文今分析，林佳龍選情樂觀，從花博開幕至今已「擺脫膠著」。

民進黨中執會今移師台中，拉抬台中市長林佳龍。陳明文會前與媒體茶敘表示，台中市區應該是平手，台中縣區海線地區現任市長林佳龍會贏、山線地區則還要看政績牌，若有重大的政績公布，就會對選情會更樂觀。

民進黨秘書長洪耀福表示，林佳龍四年來在台中縣區及市區創造的政績逐步開花結果，台中人會越來越有感，林佳龍在這次選舉情況比較單純和樂觀。

至於選情膠著的彰化縣，洪耀福表示，前陣子民調比較僵持，但國民黨彰化縣長候選人王惠美在選戰上不斷犯下錯誤，相信彰化縣長魏明谷選情會往樂觀發展。

洪耀福表示，地方期待台中捷運延伸到和美、鹿港，但鹿港捷運是民進黨立委施義芳和彰化縣政府爭取，到處去插旗，喊捷運要到田中、二林，把對彰化很重要的捷運當做玩笑來操作，引起彰化人很大反彈；此外，王惠美在立院審查前瞻計畫時當攻擊手，但回到彰化又要爭取前瞻計畫，立場反覆，對王惠美個人形象造成很大傷害。

且王惠美未提出感動人的新訴求，只是每天吐槽魏明谷讓人懷疑王惠美格局是否適合當縣長。

洪耀福表示，魏明谷這幾年當縣長，爭取很多中央重大建設和支持都慢慢成形，但王惠美未提出感動人的新訴求，只是每天吐槽魏明谷，讓人懷疑王惠美格局是否適合當縣長。