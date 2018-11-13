中國施壓台灣友邦轉向 帛琉總統：朋友強求不來

2018-11-13 18:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕我南太友邦帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）現正訪問台灣。對於中國以禁遊令威脅帛琉與台灣斷交、也施壓其他我國南太友邦轉向等作為，雷蒙傑索今天受訪表示，做朋友這件事「強求不來」，「彼此尊重」更是帛琉人所重視的原則，希望中國了解這點。

近期南太平洋又因美中角力延伸，情勢越趨複雜，帛琉總統雷蒙傑索在此刻訪台，挺台抗中意涵不言自明。中國去年以旅遊禁令威脅帛琉與我斷交，帛琉不為所動，中國旅客減少後，帛琉太平洋航空由於財務損失，7月決定停飛香港航線。

雷蒙傑索總統伉儷於11月10日至11月14日來台進行國是訪問，是自2016年來台參加蔡總統就職後第二次來訪。雷蒙傑索今接受媒體訪問，對於中國在全球擴大影響力、施壓台灣友邦轉向、壓迫台灣國際空間等作為，雷蒙傑索回答時強調「彼此尊重」的重要性；雷蒙傑索說，一個國家不論大小，都該有尊重的觀念，這也是帛琉人相當重視的。

雷蒙傑索說，在帛琉的文化、憲法與法律當中，最基本元素就是對於自由、主權、人權與民主的尊重，這些是帛琉所信仰的基礎價值，也希望其他國家能夠秉持這樣的原則。對於中國施壓的作為，雷蒙傑索評論說，做朋友這件事是透過努力贏得，「不能強迫他人去做朋友」，透過施壓或強迫方式影響他人更不是好的政策。他重申，希望中國能夠瞭解帛琉在這方面的原則，對其他國家也是一樣，「能和平共存的唯一方法就是互相尊重」。

至於港媒報導中資企業在帛琉囤地逾8000畝，稱將花費數億美金打造「中國人的後花園」一事，雷蒙傑索並未正面回應，而是再次強調，帛琉發展「重質不重量的觀光產業」，他最近也才簽署相關法案，希望吸引高品質投資、追求發展的同時，能夠保護環境，不讓太多人類足跡影響環境。

雷蒙傑索強調，帛琉追求高品質觀光的政策「沒有任何歧視性」，希望吸引真正了解這些價值的人來到帛琉，一起合作保護環境。雷蒙傑索回應時也提到此次來訪和蔡總統討論如何一起提升台灣與帛琉的觀光合作，「例如台灣能作為日本或歐洲到帛琉旅遊的轉機點」。他感謝台灣在帛琉的投資，也盼望台灣投資帛琉高級旅館，帛琉也已向日本、美國與歐洲等國家表達歡迎環境友善投資的態度，希望創造雙贏局面。