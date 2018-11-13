謝立功轟軍港遷移是「滅港亡市」 林右昌：太不用功欠罵

2018-11-13 16:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市長候選人謝立功今天下午開記者會，砲轟今年動工的基隆軍港遷移等政策，將會「滅港亡市」；對此，基隆市長林右昌說，該政策有助基隆未來發展，「他腦袋是不是選舉選到昏頭了，太不用功欠罵！」

「基隆會變成貧民窟，禍延子孫！」謝立功指出，軍港遷移等政策是禍國殃民的「滅港亡市」計畫，或許東客西貨以後，東岸的郵輪旅客可以更多，但貨運幾乎會被滅掉，東岸無論以郵輪還是貨運為主，都要有縝密專業的規劃，碼頭通關也要更新；西岸則可蓋指標性大樓，裡面有大型商場及跨國公司進駐、免稅商店等，客貨是可以同時併進雙贏的。

「謝立功先生真的是很不用功且不用心。」林右昌說，基隆港東客西貨是20年前就制訂的政策，軍港遷移也是基隆人超過20年的期待，國民黨在基隆執政超過20年，沒有加速去推動，直到今年軍港遷移才動工，預計4年完成遷移，這是基隆的大事，怎麼會說這是要滅港，「他腦袋是不是選舉選到昏頭了。」

林右昌表示，過去東、西岸貨櫃要轉運，都要經過市中心，造成交通負擔，現在大貨車不能經過市中心區，必須走台62線快速道路繞一圈，才能轉櫃，對貨運及貨櫃業者增加很多成本，未來東岸貨櫃場遷到西岸，有助整併提高效率與速度，設施設備也會全部更新，對基隆港未來貨櫃的營運有幫助。

而且，依照港務公司的規劃，貨運量也會維持在每年145萬TEU（20呎標準貨櫃）左右的櫃量，還會比現在有微幅成長，林右昌說：「怎麼會說要滅港，匪夷所思，謝立功對基隆的產業狀況真的很不了解。」