黃昆輝喊棄藍綠 台南議員挺陳昌輝

2018-11-13 16:28

〔記者王俊忠／台南報導〕台聯黨前主席黃昆輝今下午特地南下為台南市東區市議員候選人陳昌輝加油打氣，並送上題有高票當選字樣、由黃編著的《新時代的台灣》一書作為勉勵。黃昆輝強調，在台灣藍綠惡鬥的政治環境下，陳昌輝沒這種包袱，是敢拚敢衝的第三勢力，東區選民應棄藍綠、票投陳昌輝。

黃昆輝表示，自己除了是黃昆輝教授基金會董事長，也是雲林同鄉會榮譽會長。今天特地偕雲林同鄉會現任重要幹部南下會見東區市議員候選人陳昌輝，除了勉勵台聯這位同志要堅守理念、無畏往前衝；更重要的以雲林同鄉會榮譽會長身分呼籲，在台南的同鄉會會員能給認真、堅持理念的人一個機會。

黃昆輝認為，在藍綠惡鬥的政治氛圍下，台灣社會更需要一個敢言正直的第三勢力監督，陳昌輝本身具有相當條件與優勢，沒有藍綠政黨包袱、敢衝敢拚敢批判，在選情告急時刻，懇請市民與同鄉會會員全力集中選票，保住南市東區唯一一席的第三勢力！

陳昌輝說，黃昆輝前主席過去帶領台聯跑遍全台做反服貿連署宣講團，黃親力親為態度一直是他尊敬的，黃前主席一直他們要堅持理念、做對的事，這也是昌輝走在政治工作上不變的初衷。越接近投票日，有黃前主席的喊話與加持，自認為有信心可以脫穎而出，以東區選民的智慧，一定能跳脫藍綠惡鬥束縛，真正選人不選黨，選出賢能、選出不護航，敢言監督的優質議員！