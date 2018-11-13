選前黃金週末「小智六號樂園」 林智堅號召「橘友」

2018-11-13 13:58

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕一向秉持「快樂選舉」理念的新竹市長林智堅，繼萬聖節大遊行嗨翻舊城區後，將於選前黃金週發起大型親子活動，本週六下午將於關新公園盛大舉辦「小智6號樂園」，匯集兒童劇團、馬戲團、挺明日新竹市集、寶劍大遊行、小智商號等一系列童趣十足的精彩內容，同時將募集橘子，號召市民化身「橘友」，一起寫下對明日新竹的期待，將能獲得限量簽名海報。林智堅表示，竹市作為一個典範城市，不僅影響竹縣、更擴及外縣市，如今成為廣受市民認同的價值，也將是一場最好的公民教育。

上午記者會由「FOCA福爾摩沙馬戲團」與「好玩的劇團」合體演出，角色扮演成獅子、魔法公主、魔術師等趣味角色，以高難度特技動作、並演奏薩可斯風等樂器，現場演出小朋友耳熟能詳的卡通歌曲「UNDER THE SEA」，將氣氛帶向最高潮，同時也首度曝光宣傳影片，透過童趣感、創意十足的動畫，緊抓大小朋友的眼球；最後數位親子與林智堅攜手將數十顆橘子拼成「小智」字樣，畫面壯觀，也象徵邀請市民化身「橘友」大桔大力挺小智。

「新世代政治工作者必須肩負提升台灣選舉文化的責任！」林智堅表示，過去抹黑、造謠、謾罵的選舉文化應被淘汰，蛻變為陽光、正面、快樂、且是親子能參與的活動，這次選舉不斷訴求「三不一要」，除盼透過政見爭取市民認同，也希冀使選舉活動更加有趣，而本週六挑選周遭人口組成相當年輕的關新公園，推出「小智6號樂園」創意活動，其中包括陪伴竹市許多孩子成長的兒童劇團吉祥物「爆爆獅」也將現身。

「無心插柳柳成蔭！」林智堅說，近期開始在臉書直播與網友互動，首日只是順手拿了橘子吃，沒想到日後每一天網友都要求「吃橘子」橋段，甚至連日後站路口、掃街時，有的支持者會送上寫有「六號」、「凍蒜」等字樣的橘子，有的則寫上對明日新竹的期許，給予自己很大的正面力量，因此，上週六慈雲路晚會時突發奇想、把橘子帶上台，邀請市民朋友作夥挺小智，成效遠比預期好，如今辦公室的橘子堆積如山，團隊更規劃，凡於活動當天帶著「6號橘子」或臉書換上「橘子大頭貼」的「橘友們」，將能獲得限量簽名海報。

「從我們自己開始，已經看到改變！」林智堅指出，讓他感動的是，昨天赴新竹縣陪同鄭朝方掃街時，發現許多新竹縣民也響應「6號橘子」運動，且任內舉辦多場大型親子藝文活動，也成為外縣市爭相取經、學習的對象，深信新竹市作為一個典範城市，將使選舉文化越來越優質、謾罵攻擊越來越少，未來市民也將認同「選舉是要爭取大家認同、並非批評對手」的價值，讓選舉成為一場最好的公民教育。

林智堅市長競選總部主任黃任瑋表示，17日（六）下午2點於關新公園舉辦的「小智6號樂園」，將有寶劍大遊行、馬戲團表演、挺明日新竹市集等精彩活動，邀請民眾當天穿著橘色Dresscode、帶著橘子到場開派對，只要在橘子上寫下明日新竹的期待，並更換FB大頭貼特效框，即可兌換限量簽名海報。