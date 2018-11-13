雲林縣長電視政見會 他盛讚對手還跳針無言10秒鐘

2018-11-13 11:43

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣長選舉候選人公辦電視錄影政見發表會今天登場，民進黨候選人李進勇與國民黨候選人激烈攻防、無黨籍候選人王麗萍抨擊李、張迴避六輕空污辯論、無黨籍候選人林佳瑜稱許各候選人政見，發言中數度跳針無言。

張麗善第一位發表政見，她除提出經濟、產業、城鄉、教育等八大願景，強調父親是身心障礙者，她最了解弱勢家庭的需求，她以這樣的初衷投入公共事務，會保持初心服務雲林。

張麗善指出李進勇「從善如流」，包括冷鏈物流、水井規費等問題，都是由她提出後，才趕快跟進修正、執行，她呼籲縣民直接支持她，讓她帶領雲林上場。

隨後發表政見的李進勇開場就回擊水井問題，他重申水井規費已經不收，卻有人不放過農民，持續造謠，已經觸犯選罷法，對手說雲林又髒又窮，但張榮味擔任縣長期間，平均每天舉債1000萬元，因為林內焚化爐的弊案，縣府付出很大代價，「張麗善不應該替哥哥張榮味道歉嗎？請張麗善誠實面對這些問題。

李進勇表示，他擔任縣長期間，省吃儉用還了許多債，「我很會持家、我很節儉」，他也提出財政健全、智慧農業4.0、社會福利貼近需求等願景。

無黨的林佳瑜發表政見時先說自己抽到三號抽得好，他說聽了前面二人的政見，覺得很好，他說「該聽的都聽了，該講的都講完了」，過程中數度在台上發呆思考，口中喃喃重複教育、經濟、環保......，彷彿想自己還有什麼沒有講的，最後他表示，很高興前面發表政見的人能夠談很多瑣碎問題。

無黨王麗萍表示，她曾邀請張麗善、李進勇針對六輕治理問題辯論，但未獲兩人回應，她感到很遺憾，她認為雲林不該只有藍綠輪流執政，雲林人應該做自己。

她表示，縣長無論藍綠都不該做財團的「細漢」，雲林縣必先做好六輕治理問題，她也批評藍綠雙方針對蒜頭問題吵來吵去，卻沒有完整的農業政策，她提出要擴大採購端等農業政策保障農業。

雲林縣長候選人公辦政見說明會14日至23日透過有線電視及電台播放，播出時間可詳閱選舉公報，縣議員及其他候選人政見發表會由各公所舉辦。