文大宿舍、新莊購地案 蘇貞昌：攸關道德、法律、利益衝突

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（右）接受電台專訪。（圖取自電台節目直播畫面）

2018-11-13 09:57

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（13日）天上午接受電台節目專訪，他認為國民黨新北市長候選人侯友宜的文化大學大群館出租案、新北市副市長任內購入新莊區土地是攸關道德、玩法律和利益衝突的問題，可惜侯友宜沒有把握機會讓公辦辯論會用「交叉詰問」形式進行，放棄了講清楚、說明白的機會。

侯友宜昨天在公辦辯論會上指出，文化大學大群館宿舍一切按規定走，也有申報財產、繳稅；新莊區購地則是為了處理繼承而來的地上物跨到他人地號的問題，強調「何錯之有」，蘇貞昌團隊不斷地抹黑、汙衊。

節目主持人周玉蔻提問蘇貞昌，是否先前就知道侯友宜在新莊區購地的事情？蘇貞昌表示，公布以前完全不知道這件事，在這件事情上是關注時間點，也就是這是侯友宜在新北市副市長任內購入。周玉蔻說，對方強調這是合法；蘇貞昌回答，當然買賣合法，而是應不應該。

蘇貞昌認為，侯友宜以法規上保護相對弱勢的美意去用在逃避文化大學大群館的房屋稅上，再加上新北市副市長任內買賣土地，這在民主國家、在外國絕對選不下去，因為這不僅是道德問題，還牽涉到玩法律、利益衝突；侯友宜說都有繳稅，但沒有說未繳房屋稅，侯友宜有這麼大的房子卻不用繳稅，市民作何感想？新莊土地你就直接講說是買賣，為什麼最開始講繼承，這是魚目混珠。

周玉蔻問，侯友宜在新莊區購地上說你們是東廠，怎麼看這部分？蘇貞昌說，這就要拿侯友宜的話去堵侯友宜自己的嘴，先前蘆洲警分局有個偵查隊長將案子辦得亂七八糟，還對外嗆是「侯友宜人馬」，這個人後來平調到其他單位，侯友宜那時表示「不要因為一個人而抹煞其他警察的努力」；促轉會張天欽事件也是這樣，不要因為張天欽這個人就否定促轉會機制，「我一輩子為民主、自由、人權在努力，對於台灣人的集體智慧我很有信心」。