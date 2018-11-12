神邏輯？ 淚訴「高雄人都在等死」 司機 ：日月潭都沒人

2018-11-12 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜8日在美濃舉辦第二場大型造勢晚會，會前有許多人趕到現場相挺，一名計程車司機受訪時表示希望高雄可以改變，甚至還激動下跪淚訴，稱「我們高雄人在等死，日月潭沒有半個人」，說當地的茶葉蛋已經變成鹹雞蛋。對此，有網友就酸說，「邏輯有問題嗎，日月潭又不在高雄」、「劇本沒背熟」。

韓國瑜8日晚間在美濃高美醫專舉行「三山大會師」第二場旗山造勢晚會，當天進場時全場支持者高唱軍歌《夜襲》鼓舞士氣，韓國瑜上台後，也帶領支持者再唱一次《夜襲》，宣告昨晚活動「夜襲」大旗山地區成功。

臉書「打馬悍將粉絲團」今（12日）天則貼出當天活動前媒體訪問韓國瑜支持者的新聞影片，畫面中可見，一名自稱是計程車司機的女性哭訴，「我們高雄人真的是在等死的，不是在這邊活得很快樂的，你知道嗎，日月潭那邊根本沒半個人，『他的茶葉蛋已經變成鹹雞蛋了』」，高喊「你們大家都知道嗎!!!」，而電視台下方的文字卻是顯示，「司機下跪痛哭港都生意差」，但日月潭位在南投，要扯上高雄生意差似乎有點牽強。

「打馬悍將粉絲團」對此表示，「中天神邏輯，我們高雄人在等死，日月潭沒有半個人，可是日月潭在南投，南投是國民黨執政」。臉書粉專「抓到了！這梗很綠」也PO出影片酸說「韓導！演員的台詞最好好re一遍好嗎？」

網友看到影片後也紛紛留言，酸說「台詞都不好好背 不專業」、「 現在才知道高雄市長要管這麼大區域」、「臨時演員背錯台詞了，高雄蓮池潭才對啦！」、「南投的縣長啊 聽到沒 快出來處理啦」、「她拿到的劇本是澄清湖啦！口誤一下扣500喔！」、「改天就有人去高雄說 九份都沒人來吃芋圓、北投都沒人來洗溫泉、陽明山都沒人去爬山」、「這種臨演不用錢，表演不夠專業，講的那麼悲哀，也沒流半滴淚，隨便給個便當就可以了」、「邏輯有問題嗎，日月潭又不在高雄」。