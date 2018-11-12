追查4起現金買票案 雲林再押5人

2018-11-12 18:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕大選進入倒數關鍵，各地紛傳現金買票，雲林檢警在雲林縣北港及水林地區查獲4起涉嫌疑似現金買票，包括議員樁腳及2名村長與鎮代候選人的配偶共5人，涉嫌以每票500元到1000元不等買票，今天複訊後5人全收押。

雲林地檢署接獲多起現金買票案，雲林地檢署檢察官李文潔、蔡少勳指揮雲林縣警察局刑警大隊、北港警分局、雲林縣調查站大動作查緝，鎖定有人涉嫌現金買票，自本月5日至9日分別傳喚5人到案，經訊問後5人被依涉嫌違反選罷法嫌疑重大，今天聲請羈押禁見獲准。

雲林地檢署發言人主任檢察官黃怡華指出，蔡姓樁腳從本月初在北港鎮，以1票500元期約選民投票給某縣議員候選人，相關證人證歷歷，但蔡嫌仍避重就輕，有串證之虞羈押禁見。

另一名水林鄉海埔村長候選人與其夫涉嫌共同行賄，從10月至11月間，以1票1000元涉嫌向村民買票，涉嫌收受賄款的4名選民坦承，該許姓候選人及其老公矢口否認，被羈押禁見，成為本次選舉雲林第一對夫妻檔同遭收押者。

另蔡姓男子因其妻為北港鎮民代表候選人，蔡男為使其妻當選，涉嫌1票1000元買票，檢方傳喚涉嫌收賄選民及蔡男到案，蔡男避重就輕因涉嫌重大遭羈押禁見。

水林鄉黃姓樁腳也涉嫌以1票1000元為水林鄉某鄉民代表候選人買票，收賄選民指證確鑿也被羈押禁見。