破除不和傳聞 南投綠營3選將同台拚選舉

2018-11-12 14:16

〔記者謝介裕／南投報導〕選戰進入倒數，擔任民進黨南投縣長候選人洪國浩競選總部發言人的縣議員張志銘，在竹山聯合造勢晚會中，主動拉起竹山鎮長黃丹怡及鎮民代表也是議員候選人陳玉鈴的手，一起加油、打氣以外，也藉此打破彼此不和的傳聞，並強調，民進黨沒有分裂的本錢，唯有團結再團結，才有希望翻轉南投！

中央目前雖是民進黨執政，但在南投縣依然是藍大於綠，且尋求連任的國民黨南投縣長候選人林明溱，由於主政因素以致可運用的縣府資源，遠比在地的民進黨縣黨部多出許多，加上老縣長、前副總統吳敦義頻頻返回家鄉幫林助選，令綠營備感壓力，也更加謹慎以對。

尤其，南投縣總共有13鄉鎮市，竹山是縣內唯一綠營完全執政的鄉鎮，從鎮長至代表會正副主席全部都是民進黨籍，更具有指標性意義。

不過，尋求連任的鎮長黃丹怡，一度因縣議員張志銘也表態參選，面臨同室操戈的危機，最後他仍選擇尋求縣議員連任，惟在選票重疊等種種因素下，卻壓縮了同黨的陳玉鈴由鎮民代表挑戰縣議員之路，以致外界多半認為3人想要同心協力打贏選戰，恐怕難如「阿婆生子﹗」

因此，張志銘在10日洪國浩竹山、鹿谷造勢晚會上，除了拿著陳玉鈴、黃丹怡2人的文宣，懇請大家支持以外，還主動在台上拉起2人的手，以實質行動破除彼此不和的傳聞，張志銘進一步表示，相信只要竹山能贏，洪國浩也必能扭轉局勢勝選。

行政院中辦副執行長湯火聖、立委黃國書等人表示，張志銘無私、坦誠的作法，也深獲支持者肯定，進而達到凝聚、穩固綠營基本盤的目的，共朝翻轉藍軍在南投一黨獨大的局面努力。

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